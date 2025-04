Admirable: pedaleó 60 kilómetros, ganó una carrera en Concordia y volvió a Federación en bicicleta

El pasado sábado, Agustín recorrió 60 kilómetros en bicicleta desde Federación hasta el autódromo de Concordia para participar en una competencia de ruta. No solo logró quedarse con el primer puesto, sino que, tras descansar unos minutos al finalizar la carrera, emprendió el regreso pedaleando nuevamente hacia su ciudad natal. «Llegué de noche a mi casa», comentó entre risas a un cronista de 7Paginas.

Sobre la experiencia vivida, Agustín detalló: «Salí dos horas antes de la carrera, llegué, comí algo y largué. Gracias a Dios gané la competencia, que para nosotros era un entrenamiento controlado. Apenas terminó, me hidraté bien y me volví porque ya se me hacía tarde». El regreso no fue sencillo: «Tuve que sortear tramos peligrosos porque la ruta ya estaba muy oscura», relató. Sin embargo, destacó sentirse feliz por haber logrado este desafío, fruto del esfuerzo y la constancia.

En total, Navarro recorrió 160 kilómetros en 3 horas y 47 minutos. «Después de la entrega de premios tomé la bicicleta y regresé a Federación. Llegué a las 7 y media de la noche, y aunque la ruta estaba muy oscura y era peligrosa, no queda otra que entrenar duro para lo que se viene», expresó.

Con la mirada puesta en el Campeonato Argentino de Ruta, que se disputará del 16 al 18 de mayo en Catamarca, Agustín ya se prepara para competir en la exigente modalidad de pelotón, cuya carrera principal será el domingo 18 a las 9 de la mañana.

«Para competir a nivel hay que bajar la cabeza y darle para adelante», subrayó con convicción este joven ciclista que es ejemplo de esfuerzo y perseverancia.