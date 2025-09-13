Adolescente de 15 años apuñaló a otro joven a la salida de una escuela en José C. Paz y sigue prófugo

De acuerdo con los primeros datos recabados, la agresión ocurrió cerca de las 11:45 h, en plena vía pública. La víctima, identificada como J.O., recibió varias puñaladas en la espalda y en el costado izquierdo durante una pelea que habría comenzado tras una serie de amenazas previas. La directora de la institución asistió al joven y organizó su traslado al centro de salud, donde fue operado de urgencia. Los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro, aunque en observación.

La madre del adolescente herido, Romina O., sostuvo que el atacante ya había hostigado a su hijo durante los últimos días, incitándolo a pelear y publicando imágenes con armas blancas en redes sociales. “Él buscaba pelea, mi hijo solo quería saber por qué lo amenazaba”, aseguró en declaraciones a la prensa.

En medio de la confusión posterior al ataque, testigos observaron cómo la madre del agresor lo subió a una camioneta y lo ayudó a escapar. Desde ese momento, el joven de 15 años permanece prófugo y es intensamente buscado por la policía.

La Comisaría Tercera de José C. Paz tomó intervención en el caso tras la denuncia radicada por la directora de la escuela. La Justicia abrió una investigación bajo la carátula de tentativa de homicidio.

El hecho generó fuerte preocupación entre los padres de la comunidad escolar, quienes reclamaron mayor seguridad en los alrededores de la institución. Mientras tanto, la víctima continúa recuperándose y se espera que en las próximas horas se brinde un parte médico oficial sobre su evolución.