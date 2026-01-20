Adorni y Santilli llegan este jueves a Paraná para mantener reuniones políticas por la reforma laboral

Según se informó desde la Casa de Gobierno, la llegada de los funcionarios nacionales se dará mientras el Presidente se encuentra en el exterior, participando del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. En ese contexto, Adorni quedó a cargo de la gestión cotidiana y Santilli continúa con una recorrida por distintas provincias en busca de adhesiones políticas de cara al debate legislativo.

La visita se inscribe en la antesala de las sesiones extraordinarias ya convocadas en el Congreso de la Nación, donde el oficialismo pretende avanzar con el tratamiento de la reforma laboral, uno de los ejes centrales de la agenda del Gobierno.

Santilli, quien mantiene una relación de larga data con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, llegará a Entre Ríos acompañado por el viceministro del Interior, Gustavo Coria. Previamente, el funcionario nacional estuvo en Salta, visitará Neuquén este miércoles y cerrará la semana con su paso por la provincia.

Reunión con Frigerio y agenda común

Desde la Casa Gris se confirmó que Adorni y Santilli mantendrán un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio. Si bien el mandatario provincial expresó en líneas generales su acompañamiento a la reforma laboral, planteó la necesidad de discutir algunos puntos del proyecto para evitar posibles impactos negativos sobre los intereses de Entre Ríos.

Además, los funcionarios nacionales se reunirán con los representantes entrerrianos de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación: los senadores Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y los diputados Andrés Laumann y Francisco Morchio, recientemente incorporado a la bancada libertaria.

Firma de convenios

Durante la jornada también está prevista la firma de varios convenios entre Nación y Provincia. Entre ellos, se destaca un acuerdo mediante el cual el Gobierno nacional transferirá terrenos e inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná a la provincia de Entre Ríos, como parte de pago de deudas que mantiene la Nación con el Estado provincial.

