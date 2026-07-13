Adrián Lampazzi: «La política convirtió a Concordia en la ciudad más pobre del país y ese título solo sirvió para traer planes de asistencialismo»

En un análisis crudo y estructural sobre el presente socioeconómico de la ciudad, el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), Adrián Lampazzi, cuestionó con dureza el rol de la dirigencia política de las últimas décadas. El referente empresarial y catedrático de la UNER sentenció que la falta de planificación estratégica transformó a Concordia en una economía dependiente del Estado y advirtió las secuelas que hoy se pagan en materia de desarrollo e inversión.

«La única planificación estratégica que ha habido en las últimas décadas fue una planificación política: ver quién es concejal, quién es intendente y qué cargo sigue. La ciudad se estructuró alrededor del Estado, y en un momento donde el paradigma cambió porque el Estado ya no le da de comer a nadie, la situación se complicó», disparó Lampazzi en el inicio de la entrevista.

El licenciado lamentó que el recurrente indicador oficial de vulnerabilidad social fuera utilizado de forma oportunista por los sucesivos gobiernos: «Ese título de ser la ciudad más pobre del país solo sirvió para que los funcionarios traigan planes de asistencialismo», opinó, agregando que ese estigma destruye el posicionamiento de la marca local. «Hoy lo estamos pagando caro en materia de turismo: ¿quién va a querer venir a hacer turismo a la ciudad más pobre de la Argentina?», interpeló.

El contraste regional y la fuga de empresas

Durante la mesa de debate, se analizó la preocupante asimetría financiera entre Concordia y localidades vecinas de menor densidad demográfica pero mayor dinamismo comercial, como Chajarí. «Concordia está minusválida en cuanto a la circulación de dinero en el circuito financiero», se planteó en el programa.

Lampazzi coincidió en el diagnóstico y graficó la pérdida de terreno de las economías regionales frente a provincias vecinas como Corrientes, donde se han radicado importantes aserraderos y firmas citrícolas nacidas originalmente en Concordia debido a mejores condiciones de competitividad, costos energéticos y políticas de atracción de inversiones:

Pérdida citrícola: El dirigente recordó que el 85% de la producción citrícola de la provincia se concentraba históricamente en la región, un volumen que sufrió un fuerte retroceso.

El sector maderero: Hoy es el principal sostén productivo local, aunque actualmente se encuentra afectado por el parate y la caída de la construcción a nivel nacional.

Falta de valor agregado: El referente ejemplificó cómo en localidades vecinas o en la República Oriental del Uruguay pequeños emprendimientos logran exportar decenas de contenedores semanales de madera procesada a China o jugos a Japón, mientras que a nivel local las trabas internas desalientan la exportación.

La necesidad urgente de datos reales: El Observatorio Económico

Uno de los reclamos más enérgicos de Lampazzi fue la falta de estadísticas fiables para poder trazar un rumbo comercial e industrial a 15 o 20 años. En ese sentido, criticó que los proyectos técnicos suelan ser «espasmódicos» y queden truncos con los cambios de signo político, como ocurrió en su momento con el Polo Tecnológico regional o, más recientemente, con el Observatorio Económico local.

Sin brújula financiera

«A ciencia cierta, hoy no sabemos cuántas empresas activas hay en Concordia. Los datos municipales están desactualizados y figuran hasta cuatro o cinco firmas en un mismo domicilio que ya cerraron hace años. No sabemos cuál es el Producto Bruto Interno de Concordia, ni cuánto dinero real circula, ni qué rubro aporta más a la torta económica. Sin información científica simplificada, es imposible pararse ante un funcionario nacional a exigir lo que la ciudad necesita», explicó el presidente del CCISC.

Una «tormenta perfecta» sobre el comercio tradicional

Respecto a la situación comercial, Lampazzi describió un escenario complejo marcado por una «tormenta perfecta». Detalló que en la zona céntrica hay un 25% más de locales comerciales que hace cuatro años, pero que esta expansión no responde a un crecimiento del consumo, sino a aperturas por «corazonada» o desesperación ante el desempleo (como poner una panadería enfrente de otra), lo que genera canibalización de precios y posteriores cierres masivos. A esto se le suma el avance irreversible del comercio electrónico y el estancamiento de la agenda PYME en la macroeconomía nacional.

Finalmente, y a pesar del duro panorama, Lampazzi ratificó el compromiso del Centro de Comercio para entablar canales de diálogo con la actual gestión municipal en pos de revertir la matriz productiva: «No hay una sola cosa que nos vaya a salvar, como lo fue el arándano en su momento. Tenemos que ir trabajando pasito a pasito, escalón por escalón. Esta semana tuvimos conversaciones con el área de desarrollo productivo y vamos a aportar todo lo que podamos, como lo hicimos con todas las gestiones anteriores, por el bien de la ciudad», dijo y concluyó opinando que la revisión del costo de la energía eléctrica sigue siendo la principal tarea pendiente para volver a hacer atractiva la radicación de industrias en el Parque Industrial de Concordia.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

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