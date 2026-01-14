Adultos mayores de Concordia disfrutan de las actividades de los Recreativos de Verano

Las actividades se desarrollan los días martes y jueves, en el horario de 9 a 12, y están coordinadas por un equipo de profesores especializados que llevan adelante prácticas deportivas, recreativas y didácticas. Entre las propuestas se incluyen actividades acuáticas, juegos motrices y juegos de mesa, con el objetivo de fomentar la recreación, fortalecer los vínculos sociales y contribuir a una mejor calidad de vida.

Del programa participan vecinos de numerosos barrios de la ciudad, entre ellos María Goretti, Almirante Brown, Centro, Lesca, 25 de Mayo, Nebel, Terminal, Universidad, Villa Zorraquín, La Bianca, Tavella Norte, Tavella Sur, Cementerio, José Hernández, Isthilart y San Juan, reflejando el carácter inclusivo y comunitario de la iniciativa.

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de espacios, que no solo incentivan la actividad física, sino que también generan ámbitos de encuentro, contención y socialización, fundamentales para el bienestar integral de los adultos mayores de Concordia.