7PAGINAS

Miércoles 14 de enero de 2026
Facebook Instagram
Menú

Adultos mayores de Concordia disfrutan de las actividades de los Recreativos de Verano

Con una destacada participación de alrededor de 130 adultos mayores, comenzó el Recreativo de Verano en el Polideportivo Víctor Oppel, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia que promueve el bienestar, la integración y la vida activa de las personas mayores.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Las actividades se desarrollan los días martes y jueves, en el horario de 9 a 12, y están coordinadas por un equipo de profesores especializados que llevan adelante prácticas deportivas, recreativas y didácticas. Entre las propuestas se incluyen actividades acuáticas, juegos motrices y juegos de mesa, con el objetivo de fomentar la recreación, fortalecer los vínculos sociales y contribuir a una mejor calidad de vida.

Del programa participan vecinos de numerosos barrios de la ciudad, entre ellos María Goretti, Almirante Brown, Centro, Lesca, 25 de Mayo, Nebel, Terminal, Universidad, Villa Zorraquín, La Bianca, Tavella Norte, Tavella Sur, Cementerio, José Hernández, Isthilart y San Juan, reflejando el carácter inclusivo y comunitario de la iniciativa.

Desde la Subsecretaría de Deportes destacaron a 7Paginas, la importancia de este tipo de espacios, que no solo incentivan la actividad física, sino que también generan ámbitos de encuentro, contención y socialización, fundamentales para el bienestar integral de los adultos mayores de Concordia.