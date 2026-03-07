Adultos mayores de Concordia fueron capacitados en rcp y primeros auxilios

La actividad estuvo a cargo del equipo de la Cruz Roja y tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas para actuar ante situaciones de emergencia, fortaleciendo la prevención y el cuidado dentro de la comunidad.

Durante la jornada se contó con la presencia de la Dra. Laura Sitzmann, esposa del intendente, la Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad Gladys Portugal, y autoridades del Centro de Jubilados “Plaza Sol”, quienes acompañaron la iniciativa y destacaron la importancia de generar estos espacios de formación para las personas mayores.

En este sentido, Gladys Portugal señaló que “este tipo de capacitaciones son fundamentales porque brindan conocimientos que pueden salvar vidas. Es muy valioso que nuestros adultos mayores puedan aprender cómo actuar ante una emergencia, ya sea en sus hogares o en los espacios comunitarios”.

Asimismo, destacó la gran convocatoria de la actividad: “Nos llena de satisfacción ver la participación de más de 80 adultos mayores comprometidos con el aprendizaje y el cuidado colectivo. Desde el Municipio seguimos impulsando propuestas que promuevan la autonomía, la prevención y la participación activa”.

Por último, Portugal agradeció especialmente al equipo de la Cruz Roja por su acompañamiento y profesionalismo en el desarrollo del taller, remarcando que “su compromiso y vocación de servicio hacen posible que estos conocimientos lleguen a nuestra comunidad”.

Desde el Departamento de Políticas de la Tercera Edad adelantaron que continuarán desarrollando capacitaciones y actividades orientadas al bienestar integral de las personas mayores de la ciudad.