Adultos mayores de Concordia participaron de una capacitación en huertas y alimentación saludable

La actividad se desarrolló el pasado jueves en el Centro de Jubilados San Francisco y fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Productivo y el Departamento de Política de la Tercera Edad.

Según pudo saber 7Paginas, la capacitación estuvo a cargo del ingeniero Gabriel Zubizarreta, quien brindó herramientas prácticas para el cultivo de especies de temporada, además de recomendaciones orientadas a incorporar hábitos alimentarios saludables que contribuyan al bienestar y a una mejor calidad de vida.

La propuesta se enmarca dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario que impulsa la gestión municipal, una iniciativa que contempla acciones destinadas a fortalecer la inclusión social, la participación ciudadana y la promoción de estilos de vida saludables en distintos sectores de la comunidad.

Durante la jornada, los participantes recibieron conocimientos básicos sobre planificación, siembra y mantenimiento de huertas familiares, al tiempo que pudieron intercambiar experiencias y realizar consultas relacionadas con la producción de alimentos para autoconsumo.

La jefa del Departamento de Política de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de generar espacios de formación y encuentro para las personas mayores, subrayando que estas actividades aportan beneficios que van más allá de los conocimientos adquiridos.

“Estas propuestas no solo brindan conocimientos útiles para la vida cotidiana, sino que también promueven la participación activa, la socialización y el fortalecimiento de la autonomía de nuestros adultos mayores. La huerta es una herramienta que favorece hábitos saludables y, al mismo tiempo, genera espacios de integración y aprendizaje compartido”, expresó la funcionaria.

Asimismo, Portugal remarcó que estas iniciativas forman parte de una política pública integral destinada a acompañar el desarrollo y bienestar de las personas mayores.

“El Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario también contempla el fortalecimiento del tejido social y la generación de oportunidades para todas las etapas de la vida. Por eso seguimos impulsando actividades que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, ofreciéndoles espacios de capacitación, encuentro y participación”, agregó.

La convocatoria contó con una importante participación de vecinos y se sumó a las distintas acciones que viene desarrollando el municipio para fomentar el envejecimiento activo, promover la adopción de hábitos saludables y fortalecer los vínculos comunitarios mediante propuestas educativas y participativas