Adultos mayores de Concordia participaron de una jornada de compostaje

La actividad tuvo como objetivo promover prácticas ambientales responsables y acercar herramientas sencillas para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, demostrando cómo pueden transformarse en un recurso útil para el cuidado del ambiente.

Durante la jornada, los residentes participaron de una propuesta práctica en la que pudieron conocer el proceso de compostaje y sus beneficios, incorporando conocimientos que pueden aplicarse en la vida cotidiana.

Además, como parte de la iniciativa, se realizó la entrega de plantines, promoviendo la continuidad de estas prácticas y el vínculo con la naturaleza.

Desde el Municipio se destacó la importancia de generar espacios de participación y aprendizaje que permitan acercar la educación ambiental a distintos sectores de la comunidad, fortaleciendo hábitos que contribuyan a una Concordia más sustentable.

La propuesta se desarrolló de manera articulada entre la Subsecretaría de Ambiente y el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, reafirmando el compromiso de trabajar en conjunto para promover el bienestar, la participación y el cuidado del ambiente.