Adultos mayores de Concordia participaron de una jornada de vacunación

Durante la jornada, más de 50 personas recibieron las vacunas correspondientes a su calendario, incluyendo dosis antigripal, contra el COVID-19, hepatitis B y antitetánica, fortaleciendo así las acciones preventivas destinadas al cuidado integral de la salud de las personas mayores.

La actividad fue coordinada por la Lic. en Enfermería Melina Simonetti, responsable del Nodo Epidemiológico Municipal en Inmunizaciones, quien destacó: “Estas jornadas permiten acercar el sistema de salud a la comunidad, garantizando el acceso a la vacunación y promoviendo hábitos de prevención fundamentales para una mejor calidad de vida”.

Por su parte, Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, expresó: “Nuestro objetivo es acompañar permanentemente a los adultos mayores, generando espacios de cuidado, prevención y contención. El trabajo articulado entre las áreas municipales permite llegar a más vecinos y fortalecer la presencia del Estado con acciones concretas”.

Desde el municipio se reafirmó el compromiso de continuar impulsando políticas públicas de salud accesible y gratuita, promoviendo el bienestar y la inclusión de las personas mayores a través de nuevas jornadas que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad.