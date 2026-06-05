Adultos mayores de Concordia participaron de una nueva jornada de vacunación

Se aplicaron vacunas antigripales y antineumocócicas, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y promoción de la salud, dirigidas a las personas mayores de la ciudad.

La actividad fue coordinada por la Lic. en Enfermería Melina Simonetti, responsable del Nodo Epidemiológico Municipal en Inmunizaciones, quien destacó la importancia de acercar las campañas de vacunación a la comunidad. “Estas jornadas permiten facilitar el acceso a las vacunas y reforzar la prevención de enfermedades respiratorias que pueden presentar mayores riesgos en esta etapa de la vida. La inmunización sigue siendo una de las herramientas más efectivas para el cuidado de la salud”, señaló.

Por su parte, la jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, remarcó que “acompañar a nuestros adultos mayores con acciones concretas de prevención y cuidado es una prioridad. Estas jornadas no solo promueven la salud, sino que también fortalecen el vínculo con los vecinos y garantizan el acceso a servicios esenciales”.

Asimismo, destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales: “La coordinación entre Salud y Políticas de la Tercera Edad nos permite llegar a más personas y brindar respuestas concretas a las necesidades de nuestros adultos mayores”.

La Municipalidad de Concordia continuará impulsando nuevas jornadas de vacunación y actividades vinculadas al cuidado integral de la salud, reafirmando su compromiso con una mejor calidad de vida para los vecinos.