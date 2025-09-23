Advertencia de Enersa ante tareas que implican riesgo eléctrico

Por ello, Enersa considera sumamente importante aclarar y recordar que:

Cualquier tipo de tarea en proximidad de una línea eléctrica implica un alto riesgo.

Es vital extremar las precauciones y contar con todos los elementos de seguridad necesarios antes de efectuar estos trabajos.

En caso de necesidad de realizar este tipo de tareas en la vía pública, comunicar previamente las mismas a Enersa a fines de tomar las medidas se seguridad al respecto.

La Empresa solicita comunicarse con el Servicio de Atención Telefónica S.A.T.I. 0800 777 0080 o dirigirse a la sede comercial correspondiente para recibir el asesoramiento necesario previo al inicio de cualquier tarea que conlleve riesgo eléctrico.