Afirman que Javier Orduna representa al «urribarrismo reciclado» detrás del discurso de renovación

Bajo el título «El urribarrismo se recicla con caras nuevas y ahora se presenta como renovación», la publicación analiza el armado político del PAR y pone el foco en la figura del dirigente concordiense Javier Orduna, recientemente presentado como referente del espacio en Concordia.

Una renovación cuestionada

Según el artículo, el PAR dio a conocer a sus primeros candidatos territoriales con la intención de mostrar una nueva generación de dirigentes.

Entre ellos aparecen Javier Orduna en Concordia, José Scheifler en Los Charrúas, Laura Rupp en El Pingo, Federico Gallardo en Gualeguay y Fernando Irigoyen en Gualeguaychú.

Sin embargo, el medio sostiene que la supuesta renovación es solamente una estrategia de reposicionamiento político.

«La supuesta nueva camada se parece bastante a un cambio de vidriera: caras menos conocidas adelante y los viejos sectores del urribarrismo acomodando las piezas desde atrás», afirma la publicación.

El origen del PAR

La nota recuerda que el Peronismo Amplio Renovador (PAR) surgió impulsado por dirigentes como Carolina Gaillard y Blanca Osuna, ambas identificadas con el kirchnerismo entrerriano y con participación durante los gobiernos provinciales del Partido Justicialista.

Asimismo, menciona que en la conformación del espacio también participaron o acompañaron dirigentes como Julio Solanas, Martín Piaggio, Juan Javier García y Adán Bahl, entre otros referentes del peronismo provincial.

Para La Caldera, el PAR no representa una fuerza política nueva, sino una reorganización de sectores que perdieron protagonismo tras la derrota electoral de 2023.

El caso de Javier Orduna

En relación con el dirigente concordiense, el artículo sostiene que tampoco representa una ruptura con la historia reciente del peronismo entrerriano.

Recuerda que Javier Orduna es hijo del exintendente de Concordia y exvicegobernador Hernán Orduna, además de haber ocupado cargos en organismos nacionales como la Hidrovía y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

En ese marco, el medio considera que su candidatura forma parte de una estrategia para reposicionar al espacio con dirigentes de menor exposición pública, pero vinculados a las estructuras políticas de los últimos veinte años.

«Renovar candidatos para conservar el poder»

En el tramo final del artículo, La Caldera plantea interrogantes sobre el proceso de renovación que impulsa el PAR.

Entre otras cuestiones, se pregunta si el espacio realizará una autocrítica respecto de las administraciones peronistas de las últimas dos décadas o si la renovación consistirá únicamente en reemplazar dirigentes desgastados por otros con menor nivel de conocimiento público.

«El verdadero interrogante es qué pretenden renovar», sostiene la publicación, que además cuestiona la falta de una revisión crítica del ciclo político encabezado por Urribarri y Bordet.

Finalmente, el artículo concluye que el peronismo entrerriano «no estaría alumbrando algo nuevo», sino que buscaría reorganizar sus estructuras tradicionales bajo una nueva denominación con el objetivo de volver a disputar el poder en las elecciones de 2027.

Con informacion de La Caldera

Redaccion de 7Paginas