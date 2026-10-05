AFS Concordia llevó la diversidad cultural al Desfile de las Colectividades

AFS Concordia dijo presente en el Desfile de las Colectividades, una de las actividades centrales de la XXIII Fiesta Provincial de los Inmigrantes, para celebrar la diversidad cultural y los diferentes orígenes que forman parte de la comunidad.

Voluntarios y estudiantes de intercambio provenientes de Estados Unidos, Brasil, Francia, Alemania, Suiza, Italia y Canadá participaron de la celebración y compartieron junto a los concordienses una jornada que tuvo como eje el encuentro entre culturas.

La presencia de AFS permitió visibilizar además el trabajo que la organización desarrolla desde hace décadas en la ciudad, promoviendo experiencias de intercambio cultural y educativo.

15 estudiantes extranjeros viven actualmente en Concordia

En la actualidad, Concordia cuenta con 15 estudiantes de intercambio que permanecen en la ciudad durante el ciclo escolar, alojados por familias locales que abren las puertas de sus hogares para acompañarlos durante esta experiencia.

A su vez, los estudiantes concurren a 15 comunidades educativas de Concordia, donde desarrollan su año escolar y se integran a la vida cotidiana de la ciudad.

Detrás de este programa existe también una importante red de acompañamiento. Según explicó Marcelo González, el trabajo es sostenido por 30 voluntarios que forman parte de AFS Concordia y acompañan a los estudiantes y sus familias durante todo el proceso.

Una misión que lleva casi 70 años en la ciudad

La participación en la Fiesta de los Inmigrantes permitió poner nuevamente en primer plano la misión de AFS, vinculada al intercambio cultural, la convivencia y el aprendizaje entre personas de diferentes países.

Desde la organización destacaron que el trabajo en Concordia se sostiene desde hace casi 70 años, con generaciones de voluntarios que han contribuido a convertir a la ciudad en un espacio de encuentro para jóvenes de distintas partes del mundo.

La presencia de estudiantes de Estados Unidos, Brasil, Francia, Alemania, Suiza, Italia y Canadá en el Desfile de las Colectividades reflejó precisamente ese espíritu: jóvenes que llegan a Concordia para estudiar y que, durante su estadía, también se convierten en parte de la comunidad.

En ese marco, AFS Concordia volvió a participar de una celebración que tiene como uno de sus principales objetivos poner en valor las raíces, las culturas y las historias de quienes construyeron la identidad de la ciudad.

La diversidad cultural volvió a desfilar por las calles de Concordia, esta vez de la mano de jóvenes que llegaron desde distintos países y que hoy también forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

Por Marcelo Gonzalez