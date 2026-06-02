Agenda ejecutiva: Frigerio encabezó una reunión de gabinete centrada en la modernización del Estado, leyes clave y el plan de obras

En el marco de una nueva jornada de trabajo en la capital provincial, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete ampliada con el propósito de coordinar acciones conjuntas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El encuentro político y técnico apuntó a agilizar el tratamiento de proyectos de ley considerados clave para la provincia y profundizar la reestructuración integral de los mecanismos del Estado.

La mesa de trabajo contó con una fuerte impronta legislativa. El mandatario provincial realizó un detallado seguimiento de la agenda parlamentaria junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Durante el cónclave, se analizaron de manera minuciosa los plazos, consensos y el estado actual de las diversas iniciativas que el oficialismo impulsa en ambas cámaras entrerrianas.

Modernización para eliminar la burocracia estatal

Al término del encuentro, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob, dialogó con 7Paginas y destacó el impacto de estas reuniones operativas para mejorar de forma sustancial la eficiencia interna de la administración pública.

El funcionario provincial explicó que el eje estuvo puesto en «un repaso de las reformas administrativas que se vienen implementando en el territorio y que se pretenden continuar, siempre con el afán de optimizar los procesos y de modernizar de punta a punta la estructura del Estado entrerriano».

En ese sentido, Jacob dejó en claro que el norte de estas modificaciones normativas persigue un fin estrictamente económico y de optimización de gestión:

“Buscamos lograr un excedente de recursos que hoy lamentablemente se pierden en la burocracia estatal, cumpliendo con la manda expresa del gobernador de que cada peso de los entrerrianos vaya al servicio de los entrerrianos; que cada peso vaya exactamente donde tiene que ir”, enfatizó el ministro.

Reactivación del plan de infraestructura: más de 30 obras en marcha

En lo que respecta de manera específica a su cartera, el titular del área de infraestructura brindó un panorama detallado del plan de obras que se viene ejecutando en la provincia, remarcando que todos los procesos se realizan bajo estrictos parámetros de transparencia y orden administrativo.

«Hicimos un repaso de obra. Nosotros hoy tenemos en trámite más de 30 obras, ya sea en plena ejecución o en proceso de contratación, mediante los mecanismos de licitación pública, privada o cotejos de precios», precisó Jacob, poniendo de relieve el volumen de reactivación que experimenta el sector de la construcción en la provincia.

La infraestructura educativa como prioridad

Finalmente, el ministro ponderó la articulación lograda para avanzar con las obras en los establecimientos escolares, tras una reunión clave mantenida por la mesa de infraestructura educativa.

“El repaso de las obras educativas siempre es de máximo interés para el gobernador. Intentamos lograr la mayor eficiencia posible con esos escasos recursos de los que disponemos. Esa impronta de exigencia es la que nos gusta, porque nos obliga como funcionarios a ser cada vez mejores”, concluyó Jacob, calificando la jornada de gabinete como sumamente positiva y operativa para la gestión de gobierno.