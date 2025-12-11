Agentes municipales que cumplieron 30 años de servicio recibieron un reconocimiento

“Es un honor entregar este reconocimiento a quienes dedicaron su vida a servir a la comunidad. Gracias por ese compromiso de tantos años, el amor por su ciudad y su vocación de servicio que trasciende gestiones y banderas políticas y a quienes todavía tienen camino por recorrer, les pido que sigan dando lo mejor, porque su experiencia es fundamental para seguir mejorando día a día” remarcó Azcué.

Estuvieron acompañando la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; el Secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel; el Secretario de Servicios Públicos Alejandro López; el Secretario de Salud Diego Sauré; el Subsecretario de Cultura y Educación Carlos Gatto; concejales, entre otros funcionarios.