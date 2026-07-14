AGMER advirtió que peligra el normal reinicio de las clases tras el receso invernal

La definición surgió del Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, realizado de manera virtual este 13 de julio, donde el gremio docente analizó el escenario político, económico y educativo de la provincia.

Críticas al Gobierno por la paritaria

En la declaración difundida tras el encuentro, AGMER acusó al Ejecutivo entrerriano de hacer fracasar «arbitrariamente, por tercera vez» la negociación paritaria.

El sindicato sostuvo que la última propuesta salarial del Gobierno, consistente en un 3% para julio y un 4% para septiembre, resulta insuficiente frente al proceso inflacionario y a la pérdida del poder adquisitivo de los docentes.

Según el gremio, la oferta no contempla una recuperación del salario y mantiene un retraso estimado en alrededor de 16 puntos porcentuales desde diciembre.

«Las y los docentes exigimos salarios dignos para garantizar una educación pública de calidad y terminar con el empobrecimiento de las y los trabajadores de la educación», expresa el documento.

Rechazo a la reforma previsional

Otro de los ejes centrales del plenario fue el rechazo al proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones impulsado por el Gobierno provincial.

AGMER cuestionó la iniciativa al considerar que implica un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados, y denunció que la votación prevista para este miércoles se realizará «a espaldas del pueblo entrerriano».

El gremio aseguró que la propuesta contempla medidas como el aumento de la edad jubilatoria, mayores aportes, modificaciones en el cálculo del haber y cambios que, según sostiene, afectan el 82% móvil.

Asimismo, vinculó la reforma con un proceso de «armonización encubierta» del sistema previsional provincial con el régimen nacional.

Un duro diagnóstico social

En su declaración, el sindicato también realizó un extenso análisis de la situación económica y social del país.

Entre otros puntos, responsabilizó al Gobierno nacional de Javier Milei y al provincial de Rogelio Frigerio por el deterioro del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza, la precarización laboral y la pérdida de puestos de trabajo.

Además, citó datos sobre el incremento del endeudamiento de las familias, la caída del empleo registrado y estudios que relacionan las dificultades económicas con el deterioro de la salud mental.

AGMER también expresó su solidaridad con trabajadores afectados por conflictos laborales en distintas localidades entrerrianas, mencionando la situación del frigorífico Granja Tres Arroyos, despidos en el Parque Industrial de Gualeguaychú, cesantías en la Municipalidad de Concordia y el cierre de comercios y pequeñas empresas en la provincia.

Movilización y advertencia

En el marco del paro convocado por la Multisectorial, el sindicato confirmó que adhirió a la movilización prevista para este miércoles 15 de julio frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos.

Como resolución del plenario, AGMER ratificó tres definiciones centrales:

Exigir salarios dignos en el marco de la negociación paritaria.

Rechazar la reforma previsional impulsada por los gobiernos de Rogelio Frigerio y Javier Milei.

Declarar que, de mantenerse el actual escenario, «peligra el normal reinicio de clases» tras las vacaciones de invierno.

De esta manera, el principal gremio docente de Entre Ríos dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si no existen avances en las negociaciones salariales y en el conflicto por la reforma del sistema previsional provincial.\

Con informacion de prensa Agmer

Redaccion de 7Paginas