Agmer calificó de «contundente» al paro docente y aseguró que tuvo un 80% de adhesión en Entre Ríos

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) calificó como «contundente» al paro nacional docente realizado este lunes e informó que la medida de fuerza alcanzó un 80% de adhesión en la provincia.

La huelga fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar la convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y otras demandas vinculadas al sistema educativo.

Desde el sindicato destacaron que el acatamiento fue elevado tanto a nivel nacional como en Entre Ríos y señalaron que en las distintas seccionales se desarrollaron actividades departamentales para acompañar la jornada de protesta.

Asimismo, una delegación de docentes entrerrianos participó de la movilización realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde confluyeron trabajadores de la educación de diferentes provincias del país.

Críticas al control de asistencia

En el marco del paro, Agmer cuestionó el operativo de control de asistencia implementado por el Ministerio de Capital Humano en distintos establecimientos educativos.

Desde la entidad gremial sostuvieron que esa medida tuvo como finalidad «amedrentar a quienes ejercen su derecho a la huelga», al tiempo que defendieron la legitimidad de la protesta convocada por Ctera.

Rechazo al operativo de seguridad

El sindicato también expresó su rechazo al operativo de seguridad desplegado durante la movilización en la Capital Federal, al que calificó como un «desproporcionado despliegue de fuerzas de seguridad».

A través de un comunicado difundido este lunes, Agmer sostuvo que la respuesta de los trabajadores frente a las políticas del Gobierno nacional será continuar con la organización gremial.

«A la prepotencia del gobierno nacional, los trabajadores de la educación respondemos con organización y lucha», expresó la entidad.

Los reclamos del sector

Además de exigir la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente y una mejora salarial, Agmer reiteró una serie de demandas que considera prioritarias para el sector.

Entre ellas, reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), manifestó su defensa del sistema previsional y expresó su rechazo al proyecto de ley denominado «Libertad Educativa», al considerar que afecta derechos de la comunidad educativa.

Con este nuevo paro nacional, el gremio volvió a advertir sobre la situación salarial de los docentes y ratificó su decisión de continuar impulsando medidas de protesta mientras no haya respuestas a los reclamos planteados al Gobierno nacional.