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Lunes 29 de junio de 2026
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Agmer convoca a un nuevo paro docente para este miércoles 1° de julio

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció un nuevo paro provincial para este miércoles 1° de julio, en lo que será la séptima medida de fuerza desde el inicio del ciclo lectivo 2026. La jornada incluirá además una movilización provincial hacia la ciudad de Paraná.
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Redacción 7Paginas

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La decisión del principal gremio docente de la provincia responde a dos reclamos centrales: la falta de una nueva convocatoria a la mesa paritaria para discutir salarios y el rechazo al proyecto de reforma del sistema previsional impulsado por el Gobierno de Entre Ríos.

Reclamo salarial y rechazo a la reforma previsional

Desde Agmer sostienen que el Gobierno provincial aún no respondió al pedido de reabrir la discusión salarial durante junio. En lo que va del año, el Ejecutivo convocó a negociaciones paritarias únicamente en febrero y mayo, aunque ambas instancias concluyeron sin acuerdo, por lo que los incrementos salariales fueron otorgados por decreto.

A este conflicto se suma el rechazo del sindicato al proyecto de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura provincial, iniciativa que el gremio considera perjudicial para los derechos de los trabajadores activos y jubilados.

Siete paros en cuatro meses

Con esta nueva convocatoria, Agmer acumulará siete huelgas desde el comienzo del calendario escolar, iniciado el pasado 2 de marzo.

Las medidas de fuerza se desarrollaron los días 2 y 3 de marzo, 27 de marzo, 23 de abril, 21 de mayo, 24 de junio y ahora volverán a repetirse el 1° de julio, acompañadas en varias oportunidades por movilizaciones provinciales.

Desde la conducción sindical insistieron en que continuarán con el plan de lucha hasta obtener una propuesta salarial superadora y el retiro del proyecto de reforma previsional, mientras crece la expectativa por una eventual respuesta del Gobierno provincial que permita destrabar el conflicto y evitar nuevas interrupciones en el dictado de clases.

Con información de Agmer

Redaccion de 7Paginas