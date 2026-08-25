Agmer convocó a un paro de 48 horas para este jueves y viernes

La medida fue comunicada oficialmente por el sindicato, que sostuvo que la docencia entrerriana atraviesa una “profunda crisis económica” y reclamó al Gobierno provincial “respuestas, no discursos”.

Desde Agmer señalaron que la pérdida salarial frente a la inflación alcanza el 16,1%, tomando como referencia el período comprendido entre diciembre de 2025 y julio de 2026. En ese marco, cuestionaron la política salarial implementada por la administración de Rogelio Frigerio y reclamaron una discusión “real” sobre los ingresos de los trabajadores de la educación.

Reclamo por el salario y convocatoria a paritarias

El gremio cuestionó además el último incremento salarial y afirmó que en julio fue del 3%, mientras que “no hay otro aumento con haberes de agosto”. Según los números difundidos por la organización sindical, en lo que va del año los salarios docentes acumulan una mejora del 6,6%, frente a una inflación del 22,7%.

“Ante esta situación, es urgente una recomposición salarial real, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido”, sostuvo Agmer en el comunicado, al que tuvo acceso 7Paginas,

El sindicato también reclamó un proceso de blanqueo de los montos que actualmente se perciben en negro, al advertir sobre el impacto que esto tiene en los haberes de los jubilados y en el financiamiento de la obra social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Críticas al Gobierno provincial

En su pronunciamiento, Agmer responsabilizó directamente al gobierno provincial por el deterioro salarial y cuestionó distintas políticas vinculadas con salud, jubilaciones y comedores escolares.

Asimismo, acusó a la administración provincial de “confrontar y atacar” a la docencia y cuestionó el destino de recursos para lo que calificó como “operaciones mediáticas”, en lugar de priorizar la recuperación del salario docente.

“Las y los docentes atravesamos una profunda crisis económica”, afirmó el gremio, que insistió en que la discusión salarial debe desarrollarse en el ámbito paritario.

Adhesión al reclamo universitario

Agmer también vinculó la medida de fuerza con el conflicto que atraviesan las universidades públicas del país y expresó su respaldo a las jornadas de paro impulsadas por las comunidades universitarias.

En ese sentido, señaló que existen más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y sostuvo que, pese a fallos de la Corte Suprema que obligarían al Gobierno nacional a efectivizarla, los fondos continúan sin llegar.

El gremio advirtió además por el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y por el riesgo que atraviesan salarios, funcionamiento y becas.

Finalmente, Agmer sintetizó su convocatoria bajo una consigna: “La docencia necesita respuestas, no discursos. Recomposición salarial ya. Paritaria urgente”.