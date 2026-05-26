AGMER moviliza este miércoles a Casa de Gobierno en rechazo a la reforma jubilatoria

Bajo la consigna central de que «la Ley 8732 no se toca», el sindicato mayoritario de la educación entrerriana marchará hacia la Plaza Mansilla para expresar un enérgico rechazo a las modificaciones que impulsa el ejecutivo provincial.

Desde la conducción de AGMER señalaron que el proyecto de ley impulsado por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio afectará de forma directa tanto a los pasivos actuales como a los aportantes en actividad, profundizando la pérdida del poder adquisitivo.

“El gobierno pretende que tome estado parlamentario un proyecto de ley que va a afectar a todos, a quienes hoy ya son jubilados y a quienes vienen detrás, empobreciendo aún más los salarios de activos y haberes previsionales”, alertaron a través de un comunicado al que accedió 7Páginas.

Según supo 7Paginas, la movilización buscará presionar de manera directa al cuerpo legislativo en la Cámara Alta para frenar el avance de la normativa. Desde el sindicato reclamaron un posicionamiento firme de los representantes departamentales en defensa del sistema previsional entrerriano.

“Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda. Nuestras jubilaciones no son de privilegio. Que paguen quienes deben pagar y no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, concluyeron los organizadores al renovar el llamado a la militancia y a los pasivos de toda la provincia para sumarse a la concentración de este miércoles.