Agmer rechazó el 3,5% y convocó a un paro docente de 48 horas en Entre Ríos

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció un paro docente de 48 horas para este miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre, luego de rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial en el marco de la negociación paritaria.

La decisión fue comunicada este lunes al mediodía, después de la audiencia mantenida entre representantes del gremio y funcionarios provinciales.

El principal punto de conflicto es el aumento del 3,5%, que el Gobierno ofreció para los haberes correspondientes a septiembre. Desde Agmer consideraron que la propuesta resulta insuficiente y resolvieron avanzar con la medida de fuerza.

El Gobierno pagará el aumento por decreto

Tras el rechazo de la propuesta sindical, desde el Gobierno provincial anticiparon que el incremento del 3,5% será otorgado por decreto y liquidado mediante una planilla complementaria junto con los haberes de septiembre.

De esta manera, el aumento se aplicará pese a que no hubo acuerdo en la mesa paritaria.

Paro miércoles y jueves

Agmer confirmó que la medida de fuerza se llevará adelante durante 48 horas, los días miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre.

“Tal como lo definiera nuestro congreso reunido en Paraná el pasado viernes, se define la realización de 48 horas de paro, las que se harán efectivas el próximo miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre”, comunicó el sindicato.

El gremio fundamentó la medida en su rechazo al ofrecimiento salarial del Gobierno, al que calificó de “insuficiente”.

La nueva medida de fuerza se produce en medio de la continuidad del conflicto salarial docente en Entre Ríos y luego de que las partes no lograran alcanzar un nuevo acuerdo en la instancia paritaria de este lunes.