AGMER rechazó la nueva propuesta salarial del Gobierno y declaró el estado de conflicto

La audiencia se desarrolló en la sede de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, en el marco de la Ley Nº 9.624 de paritarias docentes, con la participación de representantes del Gobierno y de los sindicatos docentes.

La propuesta oficial

Durante el encuentro, el Ejecutivo provincial ofreció un incremento del 3% sobre los haberes de julio, que se percibirá con los salarios de agosto, y un 4% sobre los haberes de septiembre, a cobrarse en octubre. Ambos aumentos fueron propuestos como remunerativos y bonificables.

Además, el Gobierno planteó una actualización de los montos correspondientes a los códigos de FOPID y Conectividad, mientras que el salario mínimo para el cargo testigo pasaría a ubicarse en 850.000 pesos.

«La oferta es insuficiente»

Desde AGMER señalaron que la propuesta fue rechazada por considerarla insuficiente y por no representar una mejora significativa respecto de la oferta anterior, que también había sido desestimada por el gremio.

La conducción sindical sostuvo que el incremento ofrecido no acompaña el proceso inflacionario ni el constante aumento del costo de vida, situación que, afirmaron, continúa deteriorando el salario de los docentes.

En ese sentido, advirtieron que la pérdida del poder adquisitivo profundiza problemas como la pobreza entre los trabajadores de la educación, el pluriempleo y la sobrecarga laboral.

El gremio pidió una nueva oferta

La representación gremial solicitó que el Gobierno presente una propuesta superadora que contemple aumentos salariales durante el mes de agosto y que incorpore al salario remunerativo y bonificable los conceptos correspondientes al FOPID y Conectividad, eliminando los montos no remunerativos.

Tras el rechazo, AGMER declaró formalmente el estado de conflicto y solicitó que se convoque a una última audiencia dentro del proceso de conciliación administrativa.

Habrá una nueva audiencia

Desde la Secretaría de Trabajo informaron que el próximo encuentro paritario deberá fijarse dentro de los próximos cinco días hábiles administrativos.

La representación de AGMER estuvo integrada por su secretario general, Abel Antivero; la secretaria adjunta, Lía Fimpel; la secretaria de Prensa, Adriana Vílchez, y el miembro paritario de salario, Juan Carlos Crettaz.

De esta manera, las negociaciones salariales entre el Gobierno entrerriano y los docentes continúan abiertas, aunque con un escenario de conflicto declarado y a la espera de una nueva propuesta oficial que logre acercar posiciones entre las partes.

Con informacion de prensa de Agmer

Redaccion de 7Paginas