Agreden con golpe de puños a un funcionario municipal de Concordia

Según lo informado a 7Paginas, el hecho ocurrió en inmediaciones de boulevard Yuquerí y avenida Presidente Illia, donde el funcionario, junto a personal de la Comisaría Octava, procedía a retener dos equinos que se encontraban sueltos en la zona. Mientras se aguardaba la llegada del tráiler para el traslado de los animales, un grupo de personas se acercó al lugar, algunos de ellos aduciendo ser propietarios de los caballos.

En ese contexto, comenzaron a proferir insultos y, de manera repentina, uno de los individuos golpeó con un puño en el rostro al Dr. Gesualdi, logró arrebatar uno de los equinos y se dio a la fuga.

De inmediato intervino el personal policial, logrando detener al agresor, quien fue trasladado a dependencias de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia. Posteriormente, el funcionario municipal radicó la denuncia correspondiente y fue examinado por el médico policial, quien constató las lesiones recibidas.

Repudio oficial

Tras el hecho, el secretario de Salud municipal, Dr. Diego Sauré, expresó, “Desde la gestión municipal, en primer lugar, expresamos nuestra solidaridad para con el Dr. Gesualdi y repudiamos enérgicamente cualquier acto de violencia. Las ordenanzas están para ser cumplidas y de eso nos estamos ocupando. Que la comunidad quede tranquila sabiendo que ninguna circunstancia nos hará retroceder ante situaciones lamentables como la vivida durante este viernes”.

Mientras que el municipio ratificó así su compromiso de continuar aplicando las normativas vigentes en materia de control y seguridad, al tiempo que repudió todo hecho de violencia contra sus trabajadores.