Agrupación Orígenes: “Cerramos un año más con el corazón lleno”

Integrada por jóvenes militantes sociales de la ciudad, la agrupación se ha caracterizado a lo largo del año por su permanente acompañamiento a instituciones y vecinos de Federación, desarrollando acciones solidarias y comunitarias que dejaron una huella en distintos sectores de la sociedad.

Desde Orígenes señalaron que culminan el 2025 “llenos de logros”, destacando que este período representa una etapa bisagra en su crecimiento colectivo. En ese sentido, adelantaron que uno de sus principales objetivos es avanzar en 2026 hacia la constitución formal como partido político, consolidando así el camino recorrido en el plano social y comunitario.

En el mensaje enviado a este medio, expresaron: “El 2025 llega a su fin y lo hacemos felices y agradecidos por cada logro alcanzado, por cada acción compartida y por cada paso dado junto a la comunidad. Nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento constante de quienes confían, colaboran y caminan a nuestro lado”.

Asimismo, anunciaron un merecido descanso para recargar energías: “Hoy nos tomamos un merecido descanso para volver con más fuerza, con nuevas ideas y acciones, para seguir sumando y ayudando donde más se necesita”.

Finalmente, agradecieron a todas las personas que acompañaron el proyecto y dejaron un mensaje de buenos deseos para estas fiestas: “Les deseamos unas muy felices fiestas y un año nuevo lleno de salud, esperanza y unión. Los esperamos, como siempre, para seguir construyendo juntos”.

De esta manera, la Agrupación Orígenes cierra un año de intenso compromiso social, proyectándose hacia nuevos desafíos y reafirmando su vocación de trabajo colectivo en beneficio de la comunidad de Federación.