Agrupación Orígenes realizó un aporte al Club Almirante Brown para mejorar su cancha de vóley

En la noche de este miércoles, referentes de Agrupación Orígenes visitaron el Club Almirante Brown, donde mantuvieron un encuentro con integrantes de la institución y con el profesor Fernando, responsable del área de vóley.

Durante la visita, los representantes de la agrupación realizaron un aporte económico destinado a acompañar el proyecto de construcción del piso para la cancha de vóley del club.

Desde Agrupación Orígenes destacaron a 7Paginas, la importancia de acompañar a las instituciones deportivas, especialmente por el rol que cumplen en la formación y contención de niños y jóvenes.

En este sentido, señalaron que los clubes no solamente son espacios destinados a la práctica deportiva, sino también lugares donde los chicos pueden compartir experiencias, hacer amigos, aprender valores y desarrollar distintas actividades.

Un aporte para el crecimiento del club

El aporte realizado busca contribuir al proyecto que lleva adelante el Club Almirante Brown para mejorar las condiciones de su cancha de vóley y continuar fortaleciendo esta disciplina dentro de la institución.

“Nos llena de alegría poder sumar nuestro granito de arena y acompañar a quienes día a día trabajan para que el Club Almirante Brown siga creciendo y brindando nuevas oportunidades a nuestros chicos”, expresaron desde Agrupación Orígenes.

Asimismo, remarcaron que acompañar al deporte significa también apostar por las instituciones y por el futuro de la comunidad, destacando el trabajo cotidiano de dirigentes, profesores y familias que sostienen las actividades deportivas.

La iniciativa se suma así a las acciones que buscan fortalecer la infraestructura del Club Almirante Brown y generar mejores condiciones para que niños y jóvenes puedan continuar desarrollándose a través del deporte.