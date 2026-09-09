Aguilera condenado por corrupción: Aluani inició los trámites para expulsar al cuñado de Urribarri del Senado

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, inició los trámites administrativos que podrían derivar en la expulsión del Senado provincial de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri y empleado de planta permanente de la Cámara de Senadores.

En ese marco, Aluani remitió un pedido al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, integrado por María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara, que intervino en el proceso judicial derivado del denominado megajuicio contra exfuncionarios de la gestión de Urribarri.

El planteo de la vicegobernadora está relacionado con la causa caratulada “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel s/Peculado y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública”.

Aluani solicitó al tribunal que remita “copia fiel y/o certificada de la sentencia definitiva recaída en la misma en fecha 07/04/2022 e informe si la misma se encuentra firme y ejecutoriada”, con el objetivo de contar con los elementos necesarios para “adoptar las medidas administrativas conducentes y/o consecuentes”.

El foco puesto en Juan Pablo Aguilera

Uno de los puntos centrales del pedido está referido específicamente a Juan Pablo Aguilera, quien continúa desempeñándose como empleado de planta permanente de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

En su presentación, Aluani pidió que el tribunal “aclare la situación procesal del Sr. Juan Pablo Aguilera”, teniendo en cuenta precisamente su condición de trabajador de la Cámara Alta.

En ese sentido, la vicegobernadora consultó si Aguilera “se encuentra condenado mediante sentencia firme por delito doloso con pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo y/o condena por delito contra la Administración Pública”.

La respuesta del tribunal será determinante para establecer los pasos administrativos que podría adoptar la Presidencia del Senado respecto de la situación laboral de Aguilera.

Condenado en el megajuicio

Juan Pablo Aguilera fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión en el marco del proceso que también derivó en una pena de 8 años de cárcel para Sergio Daniel Urribarri y de 6 años y 6 meses para el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez.

Aguilera, además de ser empleado del Senado, es conocido por su vínculo familiar con el exgobernador, ya que está casado con una hermana de Urribarri.

Ahora, el pedido formulado por Alicia Aluani busca determinar oficialmente cuál es el estado procesal de la condena y, a partir de esa información, evaluar las medidas administrativas correspondientes dentro de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

Con informacion de Entre Rios Ahora

Redaccion de 7Paginas