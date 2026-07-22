Aguinaldos empeñados: el 76,5% de los trabajadores entrerriano lo destina para pagar deudas o consumo corriente

El medio Sueldo Anual Complementario (SAC) ha dejado de representar para la mayoría de los trabajadores entrerrianos una oportunidad para encarar arreglos en el hogar, salir de vacaciones o ahorrar. Un reciente y detallado informe elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales de Entre Ríos (CISPER) revela que el aguinaldo se convirtió en una herramienta de subsistencia, donde el 76,5% de los consultados lo utilizó para pagar deudas o para consumo corriente.

El estudio, titulado «Aguinaldos empeñados», se basó en un relevamiento mixto (presencial y virtual) sobre una muestra de 400 casos distribuidos en la provincia —con mayor concentración en la ciudad de Paraná— e incluyó a mayores de 18 años, con y sin empleo, tanto del sector público como del privado.

Un giro drástico en los hábitos de consumo

El informe del CISPER advierte sobre un cambio de comportamiento estructural respecto a años anteriores. Mientras que históricamente el aguinaldo se destinaba prioritariamente al descanso y al patrimonio familiar, hoy se ve absorbido por la necesidad de cancelar pasivos y financiar bienes no durables.

55,2% de los asalariados utilizó el SAC para pagar o saldar deudas.

21,3% lo destinó a consumo en general.

15,3% pudo canalizarlo al ahorro o inversión.

3,8% lo utilizó para vacaciones o recreación.

3,8% lo destinó a la adquisición de bienes.

Al comparar estos guarismos con el uso que se le daba en años anteriores, el 76,1% de los encuestados afirmó haber modificado el destino de este ingreso. A modo de ejemplo, el pago de deudas pasó del 10,9% histórico al 55,2% actual, mientras que la categoría vacaciones y recreación sufrió un desplome drástico al caer del 33,8% al 3,8%.

Brecha entre lo público y lo privado: informalidad y juventud

El trabajo del CISPER pone también al descubierto las disparidades del mercado laboral entrerriano. Aunque el 91,7% de la muestra se encuentra ocupado, el cobro efectivo del aguinaldo difiere ampliamente según el sector y la edad del trabajador:

Sector Público: El aguinaldo alcanza al 89,4% de los agentes estatal.

Sector Privado: La cobertura desciende al 62,3%, lo que implica que 1 de cada 3 trabajadores del sector privado no percibe el aguinaldo, dato que refleja la persistencia del empleo informal y precario.

Grupo etario: Entre los trabajadores jóvenes de 18 a 29 años, menos de la mitad cobra el SAC. Además, este segmento de edad es el que registra los índices más altos de desocupación.

El impacto en la economía local y las pymes

Desde el organismo de investigación remarcan que el endeudamiento de los asalariados genera un «efecto derrame» negativo sobre las pymes y el comercio de cercanía. Los salarios y aguinaldos que se canalizan hacia el pago de deudas e intereses representan directamente clientes que faltan en los comercios locales.

El estudio concluye reflejando la percepción social de la crisis: el 65,7% de los encuestados afirmó que su situación económica empeoró con respecto al año pasado, mientras que solo el 12,4% percibió una mejora y el 21,9% manifestó mantenerse igual. Cuando el aguinaldo pasa de ser una vía de desarrollo y consumo a un mecanismo de liquidación de deudas, se evidencia un resentimiento directo del mercado interno y de la calidad de vida de los entrerrianos.

Redacción de 7Paginas