Agustín Carnovale y Lahuel Silva: “Somos conscientes del momento histórico que vive el básquet de Federación”

El gran presente deportivo de Social Federación tiene como protagonistas a un plantel que logró combinar experiencia, juventud y una fuerte identidad de equipo. Dos de sus jugadores, Agustín Carnovale y Lahuel Silva, dialogaron con el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, donde repasaron el momento que atraviesa el conjunto y destacaron el acompañamiento recibido desde que llegaron a la ciudad.

Carnovale, experimentado basquetbolista rosarino de 40 años y con una extensa trayectoria en competencias nacionales, resaltó que el buen presente no es producto de individualidades, sino del funcionamiento colectivo.

“Lo de figura creo que el equipo siempre, yo pongo el equipo por delante. Estamos trabajando muy bien, estamos haciendo las cosas bien”, sostuvo.

El jugador destacó además el ambiente que encontró en Federación y el respaldo de la institución.

“Desde que llegué al club nos tratan muy bien, entonces eso por ahí a uno lo hace estar más cómodo, poder rendir más. Se trabaja muy bien con el entrenador y con el PF, y es toda una sumatoria para que hoy podamos estar primeros en nuestra zona”, explicó.

La experiencia como aporte al proyecto

Carnovale contó que comenzó a jugar al básquet a los siete años y que a los 17 se convirtió en profesional. A lo largo de su carrera pasó por diferentes clubes y competencias, pero aseguró que la propuesta de Social Federación lo motivó especialmente por tratarse de un proyecto en crecimiento.

“Cuando me dijeron que es todo nuevo, como que te da más entusiasmo. Más allá de mi edad, mi carrera, lo que sea, me da esas ganas de dejar algo”, señaló.

En ese sentido, remarcó que uno de sus objetivos personales es transmitir su experiencia a los jóvenes que forman parte de las divisiones inferiores.

“Uno trata de dejar cosas. Que los chicos vean cómo se entrena, tratar de darle esa experiencia que tengo, por ahí dejársela para ellos”, manifestó.

El experimentado jugador también destacó el trato recibido por parte de la institución y aseguró que ese acompañamiento influye en el rendimiento deportivo.

“La ciudad es muy tranquila, la dirigencia y la gente del club me tratan muy bien. Eso es importantísimo para que uno cuando entra a una cancha esté tranquilo”, afirmó.

Silva: “La liga es súper competitiva”

Por su parte, Lahuel Silva, quien llegó desde Urquiza de Santa Elena y es oriundo de Catamarca, destacó el nivel de competencia de la Liga de Clubes Entrerrianos.

“La liga es dura. Sabemos lo que falta todavía. No terminó ni la primera ronda y sé que vamos primeros y todo bien, pero todavía falta”, expresó.

El jugador explicó que el buen funcionamiento del equipo se basa en que cada integrante conoce su rol dentro del plantel.

“Lo tratamos de hacer nosotros en la cancha, de sacar la mayor ventaja que tenemos todos, lo que podemos hacer cada uno. Sabemos los roles que cumplimos todos y creo que lo estamos haciendo a la perfección”, sostuvo.

Además, destacó la posibilidad de que distintos jugadores puedan asumir protagonismo según las circunstancias de cada partido.

“Si un día está más inspirado uno, bienvenido sea, y somos muchos los que le podemos dar una mano grande al equipo”, agregó.

El acompañamiento de la gente

Los dos jugadores coincidieron en valorar especialmente el acompañamiento del público de Federación.

Para Silva, la respuesta de los hinchas se convirtió en un factor importante en los partidos que Social disputa como local.

“Un lujo”, respondió al ser consultado sobre la gente de Federación.

Y agregó: “Los partidos que llegamos a jugar de local casi siempre llenamos la cancha. Es bueno también para nosotros, porque le ponen la presión al otro equipo”.

Por eso, invitó a los vecinos a continuar acompañando al equipo.

“Que nos acompañe y que siga alentando como siempre”, pidió.

El semillero, una parte fundamental del proyecto

El presente del equipo de Primera también genera expectativas entre los chicos que practican básquet en la institución.

En ese sentido, Silva sostuvo que los jugadores del plantel pueden convertirse en una referencia para quienes integran las categorías formativas.

“Dejar un mensaje a los chicos también en el sentido de cómo se entrena, cómo pasa esto, por qué, si querés mejorar tenés que hacer más horas de entrenamiento y muchas cosas que por ahí los chicos no venían haciendo”, explicó.

Y planteó que quienes hoy forman parte de las inferiores pueden aspirar en el futuro a jugar en Primera o incluso en otros clubes de la provincia.

“Si les gusta lo que hacemos nosotros, capaz que el día de mañana pueden llegar a jugar tranquilamente en Primera Federación o en cualquier lugar de acá de Entre Ríos”, afirmó.

Prudencia pese al buen momento

Aunque Social Federación atraviesa un momento positivo y se encuentra en los primeros lugares de su zona, ambos jugadores evitaron anticipar resultados y remarcaron que todavía queda mucho camino por recorrer.

“Sabemos que esto es duro”, señaló Silva, al referirse especialmente a la instancia de playoffs.

“En los playoffs, el día de mañana, si te levantás mal, chau, te vas a tu casa y todo lo bien que hiciste te lo metés en cualquier lado. Eso pasa también”, graficó.

El jugador insistió en que todavía no es momento de relajarse: “Todavía no estamos ni en la mitad del camino, falta todavía otro paso más gigante”.

En ese marco, anticipó que el próximo viernes tendrán “un partido durísimo”, que servirá también para medir las posibilidades del equipo de cara a lo que resta del torneo.

Federación también los enamora

La entrevista tuvo además un momento distendido cuando los jugadores fueron consultados por su experiencia viviendo en Federación, una ciudad cuyo tradicional slogan turístico es “Federación te enamora”.

Ambos destacaron la tranquilidad de la ciudad y aseguraron que aprovechan sus momentos libres para recorrerla y disfrutar de sus atractivos.

Ante la pregunta sobre si Federación efectivamente los estaba enamorando, las respuestas provocaron sonrisas.

“Las chicas nos enamoran”, bromearon.

Finalmente, Carnovale reconoció: “Hace dos meses que estamos, yo la verdad que me estoy enamorando”.

Más allá de la nota de color, el vínculo que ambos jugadores comenzaron a construir con la ciudad se suma al presente de un equipo que busca consolidar un proyecto deportivo que exceda los resultados de una temporada.

Con un plantel que combina experiencia y juventud, una dirigencia que apuesta al crecimiento y una hinchada que acompaña, Social Federación atraviesa un momento que sus propios protagonistas reconocen como especial para la historia deportiva de la ciudad.