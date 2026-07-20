Agustín Navarro se coronó campeón en Paysandú: “Resultó la estrategia de carrera que hicimos”

El ciclismo regional vivió una definición vibrante en la ciudad uruguaya de Paysandú. El pasado sábado 18 de julio se disputó la sexta y última fecha del Campeonato de Invierno de Ciclismo sobre la tradicional avenida Roldán, certamen que coronó al argentino Agustín Navarro, oriundo de Federación, como flamante campeón en la categoría máxima, la elite denominada Vale Todo.

La jornada final llegó cargada de adrenalina y con un tablero de posiciones sumamente ajustado. Navarro venía de imponerse en la quinta fecha, un triunfo decisivo que lo posicionó a solo cuatro puntos del líder del torneo, el uruguayo Marcelo Alarcón (34 puntos), y escoltado muy de cerca por Lucas Piano (28 puntos). Con la ventaja mínima en juego, el margen de error era nulo.

En diálogo exclusivo con 7Paginas, el flamante campeón detalló cómo planificó la definición de la competencia para revertir la desventaja en la tabla general, “Yo corrí este campeonato sin equipo, por eso fue importante la estrategia de carrera que planteamos junto a otros ciclistas amigos del Uruguay”, explicó Navarro.

El planteo táctico dio los frutos esperados. Si bien el corredor entrerriano cruzó la meta en el segundo lugar del podio en la última jornada, la suma acumulada de puntos —sumada a las dos victorias obtenidas a lo largo de las seis fechas del campeonato— le alcanzó para superar a sus rivales directos y alzarse con la Copa de Invierno en tierras charrúas.

Más allá de la alegría por el título obtenido, el ciclista federaense remarcó la importancia de este torneo como ritmo de competencia de cara a los grandes desafíos del calendario anual. “Más allá de este buen resultado, este campeonato de invierno sirvió como preparación para el campeonato uruguayo que se inicia en septiembre”, señaló Navarro, quien ya es un nombre conocido en la disciplina del país vecino tras haber integrado equipos en la tradicional Vuelta del Uruguay.

Por último, Agustín Navarro no quiso dejar pasar la oportunidad para reconocer el respaldo que hace posible su continuidad deportiva en el máximo nivel regional. “Quiero agradecer especialmente el apoyo que recibo del comerciante de Concordia, Marcelo Benítez, de Pescadería Concordia, quien nos está llevando a todas las carreras y nos da una mano de verdad muy importante”, concluyó el deportista.