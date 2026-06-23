Al grito de “¡Sin futuro, sin futuro!”, alumnos de la Escuela Técnica N°1 cortaron una calle céntrica de Concordia

Al grito de “¡Sin futuro, sin futuro!”, los jóvenes exigieron una respuesta urgente del Consejo General de Educación (CGE) para regularizar la situación académica de la orientación Técnico Electricista con Orientación en Electrónica Industrial (TOEI), de la cual forman parte como primera promoción.

Los estudiantes aseguran que, a pesar de haber elegido y aprobado los requisitos para ingresar a esta nueva orientación, actualmente continúan cursando materias correspondientes a otra especialidad, la de Técnico Mecánico Electricista (TME), debido a que aún no se ha emitido la resolución provincial que habilite formalmente la currícula específica.

“Estamos estudiando materias que no nos corresponden”

Mateo Vera, delegado del curso 701 TBI, explicó a 7Paginas que el principal reclamo apunta a la falta de una resolución que actualice la orientación y permita incorporar las materias específicas.

“Estamos esperando la resolución que viene de Provincia y que cambie las materias para tener nuestra orientación. Hoy seguimos cursando contenidos de otra especialidad que no son los que elegimos estudiar ni los que corresponden a nuestro título”, sostuvo.

Según detalló, la incertidumbre no solo afecta la formación académica sino también la futura obtención del título técnico.

“No creemos que nos quiten el título técnico, pero sí puede haber demoras importantes en su entrega. Eso puede perjudicar a quienes necesiten trabajar o acceder a becas donde se exige la presentación del título en tiempo y forma”, señaló.

Cinco materias sin dictar y medio año perdido

Otro de los estudiantes que participó de la manifestación, Kevin Ursusa, remarcó que el problema central radica en la falta de contenidos específicos.

“Nos están faltando cinco materias. Ya pasó el primer trimestre y estamos transitando el segundo sin recibir los conocimientos que corresponden a nuestra orientación. Si la resolución llega ahora, van a tener que concentrar dos trimestres en uno solo”, explicó.

El joven agregó que la situación genera impotencia entre los alumnos debido al esfuerzo realizado para acceder a esta especialidad.

“Tuvimos que cumplir requisitos, mantener buenos promedios y no tener materias previas para ingresar. Nos esforzamos para estudiar algo que realmente elegimos y hoy no sabemos si vamos a recibir la formación que necesitamos”, expresó.

“Lo que está en juego es nuestra formación”

Por su parte, Valentín Ramos López destacó que el reclamo va mucho más allá del nombre del título.

“El problema principal son los contenidos. Nuestro título es habilitante y el día de mañana nos permitirá firmar proyectos o asumir responsabilidades profesionales. No podemos llegar a mitad de año sin haber cursado las materias específicas de nuestra orientación”, afirmó.

El estudiante recordó además que el curso fue conformado mediante un proceso de selección y destacó el nivel académico del grupo.

“De los nueve mejores promedios de toda la institución, seis pertenecen a nuestro curso. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, pero necesitamos que se destrabe esta situación porque está en juego nuestra formación y nuestro futuro laboral”, manifestó.

Reclamo al CGE

Los alumnos aseguraron que desde marzo reciben promesas sobre una pronta solución, aunque hasta el momento no hubo respuestas concretas.

“Ya tuvimos demasiada paciencia. Primero fue un mes, después dos, y ahora estamos perdiendo prácticamente medio año escolar. Lo único que pedimos es que cumplan con lo que nos vienen prometiendo”, señalaron.

La manifestación comenzó con una sentada pacífica dentro del establecimiento educativo y luego derivó en el corte de calle Entre Ríos, donde los estudiantes hicieron visible su reclamo ante la comunidad.

Mientras esperan una respuesta del Consejo General de Educación, los jóvenes advirtieron que podrían profundizar las medidas de protesta si la situación continúa sin resolverse.

“Lo que está en juego es nuestro futuro”, resumieron los alumnos durante una jornada que puso nuevamente en agenda una problemática educativa que afecta a toda una promoción de futuros técnicos de Concordia.

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