Al igual que el 2022: Concordia se prepara para vivir la final del Mundial: habrá pantalla gigante y operativo especial en la Costanera

Con la expectativa de miles de argentinos puesta en la gran final del Mundial de Fútbol que enfrentará a Argentina y España este domingo 19 de julio, la Municipalidad de Concordia y la Policía de Entre Ríos definieron un importante operativo de seguridad para que los vecinos puedan disfrutar del encuentro y, en caso de una consagración de la Selección Nacional, celebrar en un espacio especialmente preparado para la ocasión.

La convocatoria será desde las 14 horas en el Campo de Deportes de la Costanera, donde se instalará una pantalla gigante para que familias, grupos de amigos e hinchas de toda la ciudad puedan seguir en vivo el trascendental encuentro.

La Costanera será el epicentro de la celebración

Las autoridades municipales informaron a 7Paginas, que el objetivo es centralizar tanto la transmisión del partido como los eventuales festejos en la Costanera, un espacio amplio que permitirá brindar mayores condiciones de seguridad y comodidad para los asistentes.

En ese sentido, se confirmó que el acceso al predio será exclusivamente peatonal, mientras que se implementará un operativo especial de tránsito con cortes en distintos sectores de la Costanera, los cuales serán comunicados oportunamente a la población.

La medida busca garantizar una circulación ordenada y evitar inconvenientes durante el desarrollo de la jornada.

Coordinación entre Municipio y Policía

Los detalles del operativo fueron analizados este jueves durante una reunión realizada en la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, donde participaron autoridades policiales y municipales.

El encuentro fue encabezado por la subjefa Departamental de Policía, comisario inspector Liliana Miño, junto a la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Concordia, Patricia Rodríguez, y el secretario de Salud, Diego Sauré.

También participaron representantes de la Subsecretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Tránsito y Transporte, la Dirección de Eventos y el Ente Costanera.

La Plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada

Tras los multitudinarios festejos registrados el pasado miércoles luego del triunfo argentino en semifinales, las autoridades destacaron el comportamiento de los vecinos y señalaron que buscan repetir ese clima festivo, pero en un espacio más adecuado para recibir una gran cantidad de personas.

Por ese motivo, se resolvió que la Plaza 25 de Mayo permanecerá cerrada al público durante toda la jornada del domingo, con el objetivo de concentrar las celebraciones en la Costanera y facilitar el trabajo de los organismos de seguridad y emergencia.

Desde el Municipio remarcaron que la iniciativa apunta a preservar los espacios públicos del centro de la ciudad y brindar un lugar especialmente acondicionado para vivir una jornada histórica.

Una ciudad pendiente de la Selección

La expectativa crece en Concordia a medida que se acerca la final del Mundial. Después de las multitudinarias celebraciones registradas tras el triunfo frente a Inglaterra, la ciudad ya comenzó a prepararse para vivir una nueva jornada cargada de emoción.

Si Argentina logra coronarse campeona del mundo, la Costanera será el escenario elegido para que miles de concordienses compartan la alegría y celebren juntos un nuevo capítulo en la historia del fútbol nacional.