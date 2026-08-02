Al igual que en La Rioja, el desembarco de Kicillof en Entre Ríos dejó al descubierto la interna del PJ

El desembarco del gobernador bonaerense Axel Kicillof en la agenda política entrerriana, a través de dos de sus principales ministros, volvió a poner en evidencia la disputa por el liderazgo del Partido Justicialista, tanto a nivel nacional como provincial.

Mientras en La Rioja fracasaba un nuevo intento de mostrar una imagen de unidad entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner durante una cumbre convocada por el gobernador Ricardo Quintela, en Entre Ríos se registró una situación similar. Los encuentros realizados en San José y Concordia reunieron a un sector del peronismo, pero dejaron notorias ausencias de dirigentes de peso.

Dos encuentros para fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que impulsa la candidatura presidencial de Axel Kicillof, eligió Entre Ríos para profundizar su construcción política.

En San José, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos «Carli» Bianco, encabezó el foro «Axel es la Esperanza», donde convocó a construir consensos dentro del peronismo y sostuvo que «2026 debe ser un año de construcción y no de candidaturas», además de reclamar que se deje atrás «la lógica de las imposiciones».

En paralelo, en Concordia, el ministro de Trabajo de Buenos Aires, Walter Correa, participó de un encuentro organizado por ATE, desde donde respaldó el crecimiento del MDF desde el movimiento sindical y expresó su apoyo a los trabajadores municipales en conflicto.

Quiénes participaron

Entre los dirigentes presentes en los encuentros estuvieron los intendentes Gustavo Bastian, Damián Arévalo y Laura Rupp, impulsores de la convocatoria.

También participaron Julio Pintos, Hernán Niz, Elsi Miraglio y Luis Gaioli, junto a los exintendentes Gerardo Chapino, Claudia Monjo y José Luis Panozzo.

La lista de asistentes incluyó además a los exlegisladores Marcelo Casaretto y Ángel Giano, además del exdirector del IOSPER Fernando Cañete.

En Concordia, el protagonismo estuvo centrado en ATE y otros dirigentes sindicales, quienes manifestaron un fuerte respaldo al espacio político que impulsa Axel Kicillof.

Las ausencias que marcaron la jornada

Más allá de la convocatoria, el dato político estuvo dado por las ausencias.

Ninguno de los principales referentes del kirchnerismo entrerriano participó de las actividades. Entre quienes no estuvieron figuran Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Juan Manuel Huss, Blanca Osuna, Stefanía Cora, Paola Rubattino, Julio Solanas, Jorge Barreto, Lautaro Gervasoni y Juan Javier García, varios de ellos identificados políticamente con Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora.

La ausencia cobró especial relevancia porque varios de esos dirigentes habían compartido recientemente actividades junto a Máximo Kirchner durante su visita a Paraná.

Tampoco estuvo el sector de Michel, Bahl y Lauritto

Otra ausencia que llamó la atención fue la del espacio que en las últimas semanas volvió a mostrarse unido en Concepción del Uruguay.

No participaron Guillermo Michel, Adán Bahl, José Eduardo Lauritto, Rosario Romero, Gustavo Bordet, Enrique Cresto, Adrián Fuertes, Ricardo Bravo, Laura Stratta ni Marianela Marclay.

Sin embargo, algunos dirigentes territoriales vinculados a ese sector sí estuvieron presentes en San José, como Gustavo Bastian, Damián Arévalo y Hernán Niz, lo que deja abierta la posibilidad de futuras coincidencias políticas, aunque sin una conducción unificada.

Una fotografía que refleja la disputa nacional

El panorama observado en Entre Ríos guarda similitud con el escenario nacional que atraviesa el justicialismo.

Al igual que ocurrió durante la cumbre realizada en La Rioja, donde no fue posible concretar una foto de unidad entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, los encuentros desarrollados este fin de semana en Entre Ríos reflejaron que el PJ provincial continúa transitando una fuerte disputa interna.

Por ahora, el mapa político muestra al menos tres espacios claramente diferenciados: el kirchnerismo, el Movimiento Derecho al Futuro impulsado por Kicillof y el sector referenciado en Guillermo Michel, Adán Bahl y José Eduardo Lauritto.

La construcción de cada uno de esos sectores comienza a delinear el escenario político con vistas a las elecciones de 2027, donde la discusión por el liderazgo del peronismo entrerriano aparece cada vez más marcada.

Con informacion de Informe Digital