AlancitoBG: de los actos escolares en Concordia, al escenario del Teatro Astros

La historia de Alan comenzó hace apenas un año, cuando se animó a cantar en los actos escolares de la zona sur de Concordia. Desde entonces, su pasión por la música fue creciendo, al punto de que decidió presentarse a una convocatoria nacional organizada por Greiner, a la que se inscribieron más de 500 participantes.

La sorpresa llegó días atrás, cuando la familia recibió la noticia desde la producción del artista: AlancitoBG fue seleccionado para subir al escenario el próximo 15 de octubre, en uno de los teatros más importantes del país.

Sin embargo, el sueño viene acompañado de un desafío económico. La familia de Alan tomó contacto con la redacción de 7Paginas para apelar a la solidaridad de los concordienses, ya que necesitan colaboración para cubrir los gastos del viaje y la estadía en Buenos Aires.

“Para nosotros es un orgullo enorme, pero necesitamos ayuda para que Alan pueda vivir esta experiencia que tanto esperó”, expresaron sus padres, Luis y Mónica.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la familia al 3454-042299 (Luis o Mónica). Cada aporte, por pequeño que sea, puede acercar a este joven talento concordiense un paso más a su sueño de cantar en los grandes escenarios del país.