Alarma en el Hospital Masvernat: Rápida intervención de bomberos controló dos focos de incendio

Momentos de tensión se vivieron en las primeras horas de hoy en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, al registrarse un principio de incendio en el área de Archivo. Según informaron autoridades del nosocomio a 7Páginas, se trataron de dos episodios consecutivos que obligaron a una inmediata respuesta de los equipos de emergencia.

Cronología de los hechos

El primer foco ígneo fue detectado a las 4:40 horas. Tras el aviso, se iniciaron de inmediato los protocolos de seguridad y las acciones de contención. En el lugar trabajó el personal policial y la dotación 385 de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas con celeridad. Por estrictas razones de prevención, se procedió al desalojo del área afectada.

Sin embargo, la guardia debió mantenerse alerta ya que a las 6:10 horas se registró un segundo foco en el mismo sector, específicamente ubicado debajo de la escalera de acceso al primer piso. Esta nueva ignición fue rápidamente sofocada por los especialistas.

Sin heridos ni afectación de servicios

Desde la dirección del hospital confirmaron que, afortunadamente, no se registraron personas heridas y la situación fue contenida sin mayores consecuencias estructurales.

«Gracias a la rápida intervención del personal y de bomberos, el incendio pudo ser controlado en poco tiempo y no alcanzó otros sectores del edificio», destacaron fuentes oficiales, subrayando que el hospital continúa funcionando con normalidad.

Asimismo, las autoridades del Masvernat expresaron un agradecimiento especial a todo el personal de la institución por el compromiso asumido y la eficiencia en la respuesta ante el siniestro.

Investigación en curso

Pese a que la situación está bajo control, el origen del fuego es motivo de análisis. En el lugar trabajó un perito policial de Bomberos Zapadores, quien quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para establecer las causas y circunstancias exactas que originaron ambos focos en el depósito de archivos de la planta baja.

Redacción 7Páginas