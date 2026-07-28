Alarma en el Litoral por la apertura de compuertas en una represa brasileña: crece la preocupación por el río Uruguay

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la evolución del caudal, mientras que en algunas localidades ribereñas ya se registran evacuaciones preventivas y un importante crecimiento del nivel del río.

La represa brasileña debió liberar grandes volúmenes de agua

Durante el fin de semana, la central hidroeléctrica Foz do Chapecó abrió sus compuertas luego de que el embalse registrara un rápido incremento de su nivel como consecuencia de precipitaciones que, en algunos sectores del sur de Brasil, superaron los 200 milímetros.

La maniobra permitió mantener la altura operativa del embalse, aunque implicó una importante descarga de agua río abajo, situación que genera preocupación en toda la cuenca del Uruguay.

Especialistas aclararon que se trata de un procedimiento habitual cuando se producen excesos hídricos, aunque advirtieron que el elevado volumen de agua descargado podría acelerar la crecida del río en los próximos días.

Coordinación ante un posible escenario de El Niño

A principios de julio, autoridades de Argentina y Brasil habían reforzado la coordinación para el seguimiento de la cuenca del río Uruguay frente a los pronósticos que anticipan un fenómeno de El Niño de gran intensidad.

Uno de los puntos considerados más sensibles es precisamente la represa Foz do Chapecó, ubicada entre los estados brasileños de Santa Catarina y Río Grande do Sul, debido a su limitada capacidad para amortiguar grandes crecidas.

Cuando el embalse alcanza su nivel máximo, la central debe incrementar las erogaciones de agua, lo que puede potenciar el impacto de las crecientes aguas abajo.

Corrientes permanece en estado de alerta

En la provincia de Corrientes, las localidades ribereñas intensificaron el monitoreo del río Uruguay.

En Santo Tomé, el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal y Defensa Civil declaró el estado de alerta preventiva luego de que las proyecciones hidrológicas anticiparan que el río podría superar los 11 metros durante el próximo fin de semana.

El director de Defensa Civil de esa ciudad, Pablo Verón, señaló que el crecimiento del río fue «súbito e inusitado» debido al extraordinario volumen de agua proveniente de la cuenca alta brasileña.

No obstante, aclaró que, por el momento, no se prevé alcanzar el nivel de evacuación, aunque el monitoreo continuará de manera permanente, especialmente por las erogaciones de Foz do Chapecó, que superan los 20.000 metros cúbicos por segundo.

Evacuaciones en Misiones

Las primeras consecuencias de la creciente ya se hicieron sentir en la provincia de Misiones.

En la localidad de El Soberbio, unas 40 familias debieron ser evacuadas preventivamente, mientras que también se suspendió el cruce internacional mediante balsas y se reforzó la asistencia en centros comunitarios.

Situaciones similares comenzaron a registrarse en otras localidades ribereñas como San Javier y Alba Posse.

Salto Grande mantiene el monitoreo en Entre Ríos

En Entre Ríos, la creciente también es seguida de cerca por el área de Hidrología de la represa de Salto Grande.

En el puerto de Concordia, el río Uruguay ya superó los 10 metros, mientras que el embalse continúa operando con niveles reducidos para mantener capacidad de regulación ante el ingreso de nuevos caudales provenientes del norte.

De acuerdo con el comunicado emitido este 28 de julio, el aporte de las últimas 24 horas fue de 13.653 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado alcanzó los 14.863 metros cúbicos por segundo.

El nivel del embalse se ubicó en 33,15 metros, con tendencia a elevarse hasta 33,70 metros, mientras que el caudal medio diario evacuado continuará oscilando entre 14.000 y 15.000 metros cúbicos por segundo.

Para el puerto de Concordia, Salto Grande mantiene una cota máxima prevista de 10,20 metros y una mínima de 9,70 metros, indicando que, por el momento, la tendencia del río permanece estable, aunque las autoridades continúan siguiendo muy de cerca la evolución de las lluvias en el sur de Brasil y el comportamiento de las represas ubicadas aguas arriba, ya que serán determinantes para la evolución de la creciente en toda la cuenca del río Uruguay durante los próximos días.

Redaccion de 7Paginas