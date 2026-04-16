Alarma en la escuela de Concordia: Una amenaza de tiroteo obligó a evacuar el establecimiento y retirar a los alumnos

Una jornada de profunda tensión se vivió este jueves en la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 17 Martín Miguel de Güemes (Comercio 2). La circulación de mensajes anónimos que advertían sobre un supuesto tiroteo dentro del establecimiento obligó a las autoridades a activar de inmediato los protocolos de emergencia, disponiendo la evacuación ordenada del edificio y el retiro preventivo de todos los estudiantes.

La situación no es aislada. Este episodio se suma a amenazas registradas la semana pasada y este mismo martes en escuelas de Federación, además de replicarse en diversos puntos del país. El fenómeno de «réplica» parece estar vinculado a la sensibilidad social tras el trágico hecho ocurrido recientemente en San Cristóbal, donde un alumno terminó con la vida de un compañero.

El operativo y la investigación

El jefe departamental de Policía, comisario José María Rosatelli, explicó que ante el llamado se priorizó la seguridad de los alumnos mientras la Policía Científica iniciaba las pericias. «Contamos con la veracidad del motivo y lo primero es identificar a las personas que hicieron el escrito. Se sacan fotos para realizar cuerpos de escritura y establecer identidades», detalló el funcionario.

Rosatelli aclaró que, si bien el objetivo es determinar si se trata de una amenaza real o de una «broma de mal gusto», el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía. Hasta el momento, el comisario llevó tranquilidad indicando que no se han encontrado elementos que indiquen un riesgo concreto, orientando la hipótesis principal hacia una acción intimidatoria sin sustento fáctico.

El análisis de Padres Organizados: «Nunca pasa nada, hasta que pasa»

Desde la ONG Padres Organizados, Paula Insani brindó una visión profunda sobre el contexto adolescente detrás de estos hechos. «Hay algo que les está pasando a los chicos y debemos escucharlos», afirmó, advirtiendo que, aunque se trate de travesuras, no deben minimizarse.

Insani destacó tres puntos clave sobre la problemática actual:

Efecto réplica: La notoriedad pública de casos graves suele generar conductas de imitación entre adolescentes.

Uso del anonimato: «Hay que explicarles que no se debe abusar de las herramientas digitales. Hacer un ‘chiste’ de este tipo no es gratuito y no debe quedar impune», remarcó.

Prevención obligatoria: A pesar de la sospecha de que la amenaza sea falsa, Insani respaldó la decisión de evacuar: «Está bien que las escuelas tomen medidas. Hay que salvaguardar la seguridad siempre».

Un llamado a la responsabilidad

La situación en la Comercio 2 terminó sin incidentes físicos, pero con una comunidad educativa movilizada y preocupada. Las autoridades policiales y directivas mantienen el contacto para garantizar que el regreso a las aulas se dé en un marco de normalidad.

Mientras tanto, la investigación continúa para dar con los responsables de la autoría de los mensajes, buscando dejar un mensaje claro: la seguridad escolar no es un juego y las consecuencias legales por generar pánico público son reales.

Con información de El.once.com

Redaccion de 7Paginas