Alarma en un barrio de Concordia: narcomenudeo, robo del arma a un policía y cuadreras clandestinas reavivan el temor de los vecinos

Según relataron a 7Paginas, días atrás se produjo un hecho que generó conmoción: dos delincuentes habrían ingresado en horas de la madrugada a la vivienda de un efectivo policial identificado como Esteban, quien dormía en ese momento, y le sustrajeron su arma reglamentaria tras forzar una puerta. A raíz de este grave episodio, varios patrulleros realizaron un rastrillaje en la zona en busca de los sospechosos, aunque no hubo resultados positivos hasta el momento. Este sábado por la mañana personal de investigaciones continua trabajando en procura de dar con los delincuentes y sobre todo con la necesidad de recuperar el arma de fuego.

Pero este no es el único motivo de alarma. Luego de que 7Paginas informara sobre la existencia de carreras cuadreras de caballos clandestinas —actividades ilegales que en otras ocasiones han estado ligadas a hechos de sangre y al narcotráfico—, estas habían cesado momentáneamente. Sin embargo, este domingo pasado las carreras regresaron al barrio y, según testigos, durante el evento se escucharon disparos de arma de fuego, sin que la Policía se hiciera presente.

“Estamos abandonados. Acá cualquiera hace lo que quiere, no hay ley ni presencia del Estado. La droga se vende a cualquier hora, y los chicos andan como zombis por las calles”, contó con impotencia una vecina.

El crecimiento del narcomenudeo y el consumo problemático de sustancias entre jóvenes y adolescentes es otro de los factores que más inquieta a los residentes, quienes ven cómo la situación se degrada día a día, sin respuestas concretas de parte de las autoridades.

Desde el barrio La Roca, el pedido es claro: más presencia policial, controles efectivos y políticas públicas que frenen el avance del delito y la marginalidad. “No queremos seguir viviendo con miedo”, expresaron.

Redacción de 7Paginas