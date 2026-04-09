Alarma en una escuela de Corrientes por un mensaje: “Los voy a matar a todos”

El texto hacía referencia a un supuesto tiroteo a las 08:00, incluyendo frases como “los voy a matar”, lo que provocó miedo entre alumnos, docentes y familias.

Sin embargo, desde la institución confirmaron que se descarta que exista una amenaza real, y que todo indicaría que se trata de una acción realizada por uno o más alumnos con el objetivo de generar temor o incluso provocar la suspensión de clases.

A pesar de esto, la situación no fue minimizada: autoridades escolares ya se encuentran trabajando para identificar al responsable, ya que el mismo tipo de mensaje habría sido encontrado en al menos dos bancos dentro del establecimiento.

Este tipo de episodios se viene repitiendo en distintos puntos del país, especialmente luego de hechos graves ocurridos en otras provincias como Santa Fe. En muchos casos, algunos jóvenes replican estas situaciones en tono de burla, sin dimensionar el impacto real que generan.

En el caso de la ciudad de Goya, hace tres semanas atrás y durante dos días seguidos, dos colegios de dicha ciudad, recibieron mensajes intimidatorios a los teléfonos móviles de los establecimientos. En esos casos la amenaza fue sobre una supuesta bomba en los colegios, los que fueron evacuados por la policía provincial. En ambos casos se trató de falsas alarmas. Por estos casos hubo una mujer detenida. Sospechada de ser la autora de las amenazas.

Desde la comunidad educativa remarcaron que estas “bromas” no son inofensivas: generan miedo, activan protocolos de seguridad y pueden tener consecuencias legales serias.

La institución continúa avanzando en la investigación para dar con el alumno responsable.

Con informacion de Ctes Hoy