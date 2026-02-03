Alarma en Victoria por ataque de palometas que dejó decenas de heridos

Más de 40 personas fueron atacadas por palometas en la costa de la ciudad de Victoria y resultaron con heridas, algunas de gravedad. La situación obligó a los guardavidas a retirar a la gente del agua y encendió la alarma sanitaria en la zona ribereña.

El guardavidas de Playa Victoria, Alejandro Martin, confirmó que asistió a 46 personas con lesiones, todas de carácter grave. “Atendí 46 casos, todos graves, y gasté tres botiquines”, relató. Entre los episodios más severos, señaló que una palometa “le arrancó la parte superior de un dedo” a una de las víctimas. Según precisó, este lunes se sumaron al menos cinco heridos más, producto de nuevos ataques.

La mayoría de los afectados recibió curaciones en el lugar, aunque varios debieron ser derivados al hospital Fermín Salaberry por precaución. Ante el riesgo, los guardavidas dispusieron bandera roja y evacuaron el sector. Sin embargo, Martin advirtió que muchos visitantes “no ven los carteles y se meten igual”, lo que incrementa el peligro.

Reclamo por medidas urgentes

Para reducir los ataques, el guardavidas impulsa la instalación de un mallado de protección en toda la costa, con una estructura de dos metros de altura, cadenas y boyado. El objetivo es permitir el uso seguro de la playa hasta abril.

Martin recordó que el año pasado se registraron más de 320 ataques y alertó sobre prácticas irresponsables que agravan la situación. “Hubo una persona que vino con bolsas de arpillera llenas de huesos de vaca para que las palometas comenzaran a atacar. El 1º de febrero del año pasado no quedó nadie, y eso nunca lo contaron. Trabajo acá hace 18 años y sé exactamente cómo evoluciona este problema”, concluyó.

Atención en el hospital

En paralelo, el Hospital Fermín Salaberry de Victoria emitió un comunicado oficial tras atender, el domingo 1 de febrero, a siete personas, entre niños y adultos, que presentaban mordeduras de palometas. Desde la Guardia informaron que todos habían ingresado al río en zonas donde el baño se encuentra prohibido.

El centro de salud recordó que existen carteles en las distintas playas con señalización sobre los sectores habilitados y pidió respetar las normas. “Solicitamos actuar con responsabilidad, respetando las señalizaciones vigentes, las indicaciones y recomendaciones del personal de cada playa”, indicaron.

Entre las principales medidas preventivas, el hospital aconsejó no ingresar al agua en zonas no habilitadas, evitar bañarse en horarios de mayor actividad de palometas, no entrar al río con heridas abiertas y supervisar de manera permanente a niños y niñas. Además, ante cualquier lesión, recomendaron consultar de inmediato al centro de salud más cercano.

Por qué aumentan los ataques

Especialistas del Acuario del Río Paraná explicaron que las altas temperaturas y el bajo nivel del río favorecen la agresividad de estos peces. Las palometas habitan el río durante todo el año, pero se vuelven más activas cuando el agua se calienta y escasea el alimento.

Indicaron que los ataques suelen registrarse en zonas de poca profundidad y cerca de nidos durante la reproducción. Si bien no son grandes depredadoras, cumplen un rol clave en el ecosistema al alimentarse de peces débiles o enfermos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad individual y colectiva para evitar nuevos episodios en plena temporada de verano.

Fuente: Canal Once – con información de Chikilín Albornoz y Hospital Fermín Salaberry