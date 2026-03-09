Alarmante robo en un barrio privado de Concordia: delincuentes se llevaron una cifra millonaria de la casa de un reconocido abogado

El hecho habría ocurrido alrededor de las 22 horas en el barrio privado La Lomada, ubicado en la zona de Villa Adela. La situación se conoció públicamente durante la jornada de este domingo, aunque hasta el momento no hubo información oficial sobre lo ocurrido.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, los delincuentes habrían ingresado a la vivienda mientras el propietario se encontraba ausente. Se presume que al menos cuatro personas participaron del golpe, quienes actuaron encapuchados y utilizando guantes para evitar dejar rastros.

Según se indicó, los ladrones se alzaron con una suma cercana a los 50 mil dólares en efectivo, además de un reloj Rolex y otros elementos de alto valor económico.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los autores del robo revolvieron distintos sectores de la casa, aunque aparentemente sabían con precisión dónde se encontraban los objetos sustraídos, por lo que no se descarta la hipótesis de una posible “entrega”.

Personal de la División Investigaciones trabaja en el caso recolectando información y analizando distintos indicios que permitan identificar a los responsables del hecho. Mientras tanto, la causa avanza bajo estricta reserva.

La Misiva Digital, grupo CAI-7Paginas