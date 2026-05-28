Alcides Camejo sumó otro revés judicial: la Justicia de la Nación revocó la cautelar y respaldó la intervención en el Sindicato de la Fruta

La resolución judicial del 28 de mayo dejó sin efecto la medida dictada el pasado 7 de abril por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 2, que había ordenado a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales emitir la certificación provisoria de las autoridades surgidas del proceso electoral realizado el 20 de enero de 2026.

Según pudo reconstruir 7Paginas, la presentación judicial impulsada por Camejo omitió un dato clave: que al momento de reclamar ante la Justicia el sindicato ya estaba intervenido y que él había sido desplazado de la conducción gremial en medio de graves denuncias por presunto vaciamiento de la obra social y malversación de fondos.

La cronología de una maniobra judicial

La controversia comenzó luego de que Camejo decidiera continuar adelante con el cronograma electoral que había sido fijado antes de la intervención del sindicato. Posteriormente intentó que el Ministerio de Trabajo reconociera los resultados de esos comicios, pero ante la negativa del organismo recurrió a la Justicia laboral de Buenos Aires.

En aquella presentación, Camejo denunció al Ministerio de Trabajo por no reconocer el resultado electoral, aunque —según sostienen desde la intervención— no informó al juez que el sindicato ya estaba intervenido y que existían fuertes cuestionamientos sobre la legitimidad de ese proceso electoral.

Con la información aportada en ese momento, el Juzgado Laboral N° 2 hizo lugar a una medida cautelar que prácticamente habilitaba el regreso de Camejo a la conducción del sindicato.

Sin embargo, la intervención encabezada por Iván Amaro realizó rápidamente una presentación judicial explicando el contexto completo de la situación institucional del gremio y denunciando las irregularidades existentes.

Finalmente, la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo revisó el expediente y concluyó que los elementos aportados originalmente eran insuficientes para sostener la cautelar dictada en abril.

En el fallo conocido este 28 de mayo, los camaristas señalaron que la medida cautelar no resultaba procedente para resolver una situación “más compleja” y remarcaron que las decisiones cautelares son “provisionales” y pueden ser modificadas cuando aparecen nuevos elementos de juicio.

Por ello, el tribunal resolvió revocar la resolución de fecha 07/04/2026 y de e esta manera, la Cámara dejó sin efecto la cautelar que había beneficiado a Camejo y marcó que el conflicto deberá resolverse en el marco de la cuestión de fondo y no mediante una medida provisoria.

“La cautelar era improcedente”

Tras conocerse la resolución judicial, Iván Amaro dialogó con 7Paginas y aseguró que el fallo fortalece el proceso de normalización administrativa y financiera que se lleva adelante dentro del sindicato y la obra social.

“Estamos muy contentos y fortalecidos con este fallo. Estábamos convencidos de que esta cautelar que había solicitado el ex secretario general era improcedente”, expresó.

Amaro sostuvo además que durante los últimos meses se avanzó en la regularización de la obra social OSPAF, en la recuperación administrativa del sindicato y en la normalización financiera de la institución.

“Hoy el sindicato tiene una cuenta corriente operativa como hace años no tenía, para garantizar trazabilidad y transparencia en el manejo de los fondos”, afirmó.

El interventor también destacó que recientemente se logró una resolución de alta provisoria para la obra social, lo que permitirá trabajar durante un trimestre para intentar recuperar prestaciones médicas para los afiliados.

Al mismo tiempo, señaló que se están revisando inhibiciones y embargos que pesaban sobre el gremio, mientras continúan las negociaciones con empresarios y empresas tercerizadas del sector para regularizar trabajadores y aportes.

“Necesitamos que la mayor cantidad de trabajadores estén registrados porque si no aportan los empresarios y las tercerizadoras se genera un déficit enorme en la obra social”, indicó.

Reparaciones y cambios en el sindicato

Amaro también reveló el estado edilicio crítico en el que encontraron parte de las instalaciones sindicales.

“Se llovía más adentro que afuera”, describió, al mencionar trabajos realizados recientemente en techos, membranas y chapas del edificio.

Además, aseguró que ya se pusieron nuevamente en funcionamiento los molinetes y otros sectores que se encontraban deteriorados.

“Es un trabajo titánico del día a día, pero estamos convencidos de que hay que cambiar el paradigma de conducción de este sindicato”, concluyó.

Redacción de 7Paginas