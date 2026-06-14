Alcohol al volante en Chajarí: atropelló a un menor, le provocó graves lesiones y terminó detenido

Un grave siniestro vial ocurrido durante la noche de este sábado en la ciudad de Chajarí dejó como saldo a un menor de edad con lesiones de extrema gravedad y a un conductor detenido por disposición judicial tras comprobarse que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Según lo informado a 7Paginas, el hecho se registró sobre Avenida 1° de Mayo, a la altura del numeral 2691, donde personal policial intervino tras ser alertado sobre una colisión entre una camioneta Mitsubishi 4×4 de doble cabina y un peatón menor de edad.

De acuerdo a la información oficial, el conductor del vehículo, un hombre mayor de edad domiciliado en Chajarí, se retiró inicialmente del lugar luego del impacto, aunque posteriormente regresó. Al ser sometido al correspondiente test de alcoholemia, el resultado fue positivo.

Mientras tanto, el menor fue asistido por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital local. Allí, el médico de turno diagnosticó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, fractura de cráneo y fractura de fémur, quedando pendiente la realización de estudios de mayor complejidad para determinar el alcance total de las lesiones.

Intervención judicial

Ante la gravedad de los hechos, tomó intervención la fiscal de turno, Dra. Carolina Ezpeleta, quien dispuso la inmediata detención del conductor involucrado.

El hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría N° 1 de Chajarí, donde permanece a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación continúa y no se descarta que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el estado de salud del menor y las posibles imputaciones que podrían recaer sobre el conductor detenido.