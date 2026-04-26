Alcohol al volante: realizaba maniobras peligrosas en pleno centro de Concordia

Una situación de grave riesgo para la seguridad vial se registró en el corazón de Concordia durante las últimas horas. Funcionarios policiales del Comando Radioeléctrico, que realizaban tareas de patrullaje preventivo, debieron intervenir para detener la marcha de una camioneta que circulaba de forma errática.

El procedimiento

La intervención tuvo lugar en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Saavedra. Allí, los efectivos observaron que una camioneta Toyota Hilux realizaba maniobras peligrosas, poniendo en riesgo tanto al conductor como a terceros y otros vehículos que circulaban por la zona céntrica.

Ante la sospecha de que el conductor no se encontraba en condiciones de manejar, se procedió a detener el vehículo de inmediato.

Alcoholemia positiva

Tras la detención, se solicitó la intervención de la Dirección de Tránsito Municipal para realizar el correspondiente control de alcoholemia. El resultado confirmó la sospecha policial: el test arrojó un valor de 1,71 g/L de alcohol en sangre, una cifra que triplica ampliamente lo permitido para conductores particulares.

Ante el resultado positivo, el personal de tránsito procedió a labrar las actas de infracción correspondientes y a la retención del vehículo, conforme a las normativas vigentes en la ciudad. Desde las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de la responsabilidad al volante para evitar tragedias, especialmente en zonas de alta circulación como el microcentro concordiense.

Redacción 7Paginas