Alejandro Benítez: “Es muy temprano para hablar de candidaturas, pero ya tenemos que ponernos a trabajar para el 2027”

“El pueblo acompañó el rumbo que propone Milei”

Benítez sostuvo que, aunque se trató de elecciones legislativas, el voto tuvo un fuerte contenido nacional, “Estas elecciones fueron, en gran medida, un respaldo o no a las reformas que impulsa el presidente Javier Milei. Recibimos apoyo en casi todas las provincias del país, lo que demuestra que la mayoría de los argentinos acompañan el rumbo económico que propone el presidente”.

El dirigente federaense interpretó el resultado como una señal de confianza hacia el Gobierno nacional, “Milei nos pidió un voto de confianza más, y el pueblo argentino se lo dio. Ahora es el turno del presidente y de sus legisladores de cumplir con la gente y llevar adelante las reformas que necesita el país”.

La alianza con el radicalismo y los desafíos locales

En cuanto al plano local, Benítez destacó la tarea conjunta entre La Libertad Avanza y sectores de la UCR en Federación, “Creo que articulamos muy bien durante la campaña. El radicalismo cumplió un rol importante y ojalá podamos mantener esta alianza hasta 2027. Equipo que gana, no se toca”, afirmó.

Sin embargo, fue consultado por algunos referentes radicales que no participaron de la campaña e incluso promovieron el voto en blanco. Sobre eso, fue claro, “No me interesan los radicales que trabajaron el voto en blanco. Los problemas internos del radicalismo deben resolverlos ellos. Yo me sentí muy cómodo trabajando con los dirigentes que sí se comprometieron”.

“Federación necesita salir del pozo”

Al ser consultado sobre los pasos a seguir, Benítez aseguró que su equipo ya piensa en el futuro, “Falta mucho para 2027, pero tenemos que empezar a trabajar ahora. Federación está en un pozo, ha tenido una caída en varios aspectos, y debemos elaborar proyectos que nos conviertan en una opción electoral sólida cuando llegue el momento”.

Si bien no confirmó una eventual candidatura, no la descartó, “No sé quién será candidato en 2027. Hoy sería aventurado hablar de eso. Pero lo importante es que todos los partidos de la alianza puedan sentarse a definir juntos el rumbo de la ciudad”.

Valoración de la boleta única

Finalmente, Benítez celebró la implementación de la boleta única papel, que debutó en esta elección, “La boleta única vino a facilitar mucho las cosas, tanto a los partidos como a los votantes. Es más práctica, más transparente y agiliza el proceso electoral. Creo que era una deuda pendiente con la democracia”.

Con un mensaje de unidad y trabajo a futuro, el joven dirigente libertario reafirmó su compromiso con la gestión de Milei y con la construcción política en Federación, “Tenemos que seguir trabajando para consolidar este proyecto. El país y la ciudad necesitan dirigentes con decisión y propuestas, no más excusas”.