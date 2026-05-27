Alejandro Introini: “La situación en Federación es muy preocupante, por eso que acordamos con el Municipio una campaña de promociones agresiva para junio”

“La preocupación es muy grande, tanto del sector privado como del público. Es una situación que nos llama de forma urgente a buscar soluciones y alternativas”, afirmó Introini.

Un mayo «muy malo» y el fantasma de los costos en junio

El empresario explicó que la rentabilidad del sector se encuentra al límite debido al desfasaje entre los costos operativos y el valor de las tarifas: “Las tarifas de los hoteles están planchadas y atrasadas desde hace un tiempo, mientras que a nosotros nos aumentaron todos los impuestos y servicios. El margen que queda es muy chico aún trabajando”.

A esto se suma que la temporada de verano tampoco dejó el margen de ahorro esperado. “Enero y febrero se trabajó más que ahora, por supuesto, pero tampoco se pudo hacer una gran reserva. Mayo fue un mes muy malo y junio es más preocupante aún. Históricamente son meses flojos, pero ahora se le suma el frente que tenemos que afrontar las empresas con el pago de los aguinaldos. Hay que hacer caja como sea”, enfatizó.

Campaña «agresiva» a corto plazo y nuevas propuestas para las Termas

Frente a este escenario, Introini detalló que el pasado viernes se concretó una reunión clave con el Intendente y el Secretario de Turismo. El eje inmediato es el lanzamiento de una estrategia de promociones conjunta entre el sector público y privado para el mes de junio. La meta es traccionar visitantes mediante descuentos agresivos en hotelería, gastronomía (con ofertas tipo 3×2 o 2×1) y en el propio acceso al parque termal.

Además, el hotelero reveló que se pusieron sobre la mesa ideas innovadoras para adaptar el destino a las nuevas exigencias del turista post-pandemia y a las economías actuales:

Entrada general a mitad de precio desde las 14:00 horas: Pensado especialmente para los contingentes de jubilados que llegan al mediodía durante la semana. Al ser los días más cortos en invierno y registrarse bajas temperaturas por la tarde, muchos evitan ingresar al complejo si deben abonar la tarifa completa por pocas horas.

Termas nocturnas con experiencias gastronómicas: Una propuesta de cara al mediano plazo (apuntando al verano) para aprovechar las noches de luna llena frente al lago, combinándolas con degustaciones de vinos y picadas.

Fortalecimiento de eventos: Potenciar propuestas que generen movimiento, como el “Termalazo” (orientado a la tercera edad a principios de junio) y un ciclo de encuentros de teatro durante los cuatro sábados de julio.

Precios locales y un llamado a la autocrítica

Al ser consultado sobre el debate instalado en torno a los precios en Federación, Introini se mostró categórico: “Yo no creo que Federación sea una ciudad cara, todo lo contrario. A veces se comete el error de comparar peras con manzanas; comparan tarifas de hoteles de otros destinos tradicionales con hoteles de acá que no tienen la misma categoría ni los mismos servicios”, dijo el hotelero en clara alusión a la nota donde el gestor de excursiones local Gaston Rondonoti dijo también en radio UNO Federación que el destino turístico Federación, estaba mas caro que Bariloche, Cataratas y Córdoba.

No obstante, el empresario no esquivó la autocrítica respecto al estado actual del destino. Al analizar si la crisis es puramente macroeconómica o responde a factores locales, concluyó que hay «un poco y un poco».

“Por supuesto que el problema principal es la economía nacional. El turismo y la gastronomía somos los primeros soldados que caemos en la batalla, porque ante una crisis la gente lo primero que corta es el ocio y las vacaciones”, argumentó. Sin embargo, concluyó con un llamado de atención: “También tenemos que hacer el mea culpa de que por ahí la ciudad estaba un poquito descuidada o venida abajo, y hay que meterle ficha a eso para recuperarla. La hermosa costanera la seguimos teniendo y las termas siguen siendo hermosas; con un poquito de esfuerzo del Estado y de los privados, el aspecto de la ciudad se soluciona rápido”.