Alejandro López: pidió mayor compromiso de los vecinos de los barrios de Concordia “para que se sientan orgullosos de la ciudad en la que viven”.

En los últimos días, las cuadrillas municipales realizaron tareas de recolección de residuos, erradicación de microbasurales, corte de pasto, limpieza de calles, mantenimiento de desagües y mejoras en el alumbrado público, en el marco de un esquema de trabajo que busca intervenir de manera simultánea en diferentes frentes.

El secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, destacó la modalidad de abordaje implementada: “Estamos realizando intervenciones integrales barrio por barrio, con la participación de distintas áreas en simultáneo para optimizar recursos y brindar soluciones concretas. La planificación nos permite llegar de forma ordenada y sostenida a cada sector de Concordia”.

En ese contexto, el funcionario subrayó que el acompañamiento de la comunidad resulta clave para sostener en el tiempo los resultados alcanzados. “Es fundamental que cada vecino comprenda que es parte activa de la ciudad y no solo un usuario de los servicios. La ciudad que habitamos será el reflejo del compromiso que asumamos entre todos”, expresó.

López también remarcó que una mayor conciencia ciudadana permitiría destinar mejor los recursos municipales. Según explicó, reducir la reiteración de tareas de limpieza en los mismos sectores posibilitaría orientar fondos hacia obras y mejoras que pongan en valor los espacios públicos, elevando así la calidad de vida de la población.

Finalmente, desde el área indicaron que los operativos continuarán desarrollándose conforme a un cronograma establecido, priorizando los sectores que requieren intervención urgente y garantizando la normal prestación de los servicios. El objetivo, señalaron, es avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y segura, donde cada vecino pueda sentirse orgulloso del lugar en el que vive.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas