Alerta amarilla en Entre Ríos: rige un aviso por tormentas intensas y ráfagas para este lunes

La semana comienza con inestabilidad climática en gran parte del territorio provincial. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con Defensa Civil, emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad que afectarán principalmente el centro y norte de Entre Ríos durante este lunes.

De acuerdo al informe técnico al que tuvo acceso 7Paginas, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Se prevé que estos fenómenos estén acompañados por una importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

En cuanto al agua caída, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de que estas cifras sean superadas de manera puntual en ciertas localidades.

Departamentos bajo alerta

El reporte oficial detalla que la zona de cobertura alcanza a los departamentos de:

Concordia

Federación

San Salvador

Federal

Feliciano

La Paz

Villaguay

Paraná

Diamante

Nogoyá

Pautas de seguridad y recomendaciones

Ante la vigencia del alerta, las autoridades solicitan a la población extremar las precauciones para evitar accidentes y anegamientos. Se recomienda:

Asegurar objetos: Retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas o muebles de jardín.

Gestión de residuos: No sacar la basura a la vía pública para evitar la obstrucción de sumideros y desagües, factor principal de las inundaciones repentinas.

Evitar la circulación: Permanecer en construcciones cerradas y no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

Seguridad vial: En caso de ser estrictamente necesario conducir, hacerlo con luces bajas encendidas, aumentar la distancia entre vehículos y evitar cruzar zonas anegadas.

Desde Defensa Civil se mantendrá el monitoreo constante de la evolución del frente de tormenta y se recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales.