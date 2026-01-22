Alerta amarilla por altas temperaturas para cinco departamentos de Entre Ríos

Según se detalló, el fenómeno tendrá un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Las elevadas temperaturas se mantendrán durante los próximos días, por lo que se solicita extremar los cuidados.

Recomendaciones de salud

Ante este tipo de eventos, el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia reiteró una serie de recomendaciones preventivas para evitar golpes de calor:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.

Evitar la exposición al sol en exceso y, especialmente, entre las 10 y las 16 horas.

Utilizar protector solar de amplio espectro (UVA y UVB), con FPS 30 o superior, incluso en días nublados, renovándolo cada dos horas.

Prestar especial atención a bebés, niños y niñas y personas mayores.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o con alto contenido de azúcar.

Evitar comidas abundantes y priorizar el consumo de frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos de sol.

Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado.

Desde Salud recordaron además que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor, por lo que la prevención es fundamental.

Ante síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, temperatura corporal superior a 39°C, sudoración excesiva, mareos, agotamiento, desmayos, dolores de cabeza, náuseas o vómitos, se recomienda solicitar asistencia médica inmediata, trasladar a la persona a un lugar fresco y con sombra, refrescarla y ofrecerle agua fresca.

Región de Salto Grande

En la región de Salto Grande, para este jueves se prevé en Concordia una jornada que comenzó con una temperatura mínima de 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 32 grados, con cielo algo nublado hacia la tarde.

En tanto, el cierre de la semana llegará con un viernes caluroso, con una mínima de 22 grados y una máxima que ascenderá hasta los 34 grados, consolidando el escenario de altas temperaturas en la zona.