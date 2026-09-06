Alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos: cómo estará el domingo en Concordia y la región

Según las previsiones, se esperan mañanas muy frías al menos hasta el próximo miércoles, aunque las temperaturas máximas comenzarán a experimentar un marcado ascenso a partir de los próximos días.

Un domingo frío en Concordia y la región

Para este domingo, el pronóstico del SMN anticipa para Concordia y toda la región de Salto Grande una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de apenas 12 grados.

El cielo se presentará algo nublado, con una humedad estimada en el 45 por ciento y vientos del sector sudoeste que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 19 kilómetros por hora.

El frío continuará durante los primeros días de la semana

Para el lunes se anuncia una mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados, con cielo despejado durante gran parte de la jornada.

El martes comenzará a sentirse un aumento de la temperatura. La mínima prevista será de 7 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 20 grados, con cielo despejado.

En tanto, para el miércoles se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados, aunque el cielo se presentará algo nublado.

El jueves llegará el anticipo primaveral

Finalmente, el pronóstico anticipa un importante ascenso de la temperatura hacia el jueves, con una mínima de 11 grados y una máxima que podría llegar a los 25 grados.

De esta manera, luego de varios días con temperaturas bajas y mañanas marcadamente frías, Concordia y la región comenzarían a vivir un marcado anticipo de la primavera, con tardes mucho más agradables.

Redaccion de 7Paginas