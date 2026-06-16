Alerta amarilla por frío extremo en Entre Ríos: cómo estará el tiempo en Concordia y la región de Salto Grande

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, a través de la Dirección de Defensa Civil, informó que rige una alerta amarilla por frío extremo para todo el territorio provincial, una situación que puede generar efectos leves a moderados en la salud, especialmente en personas consideradas de riesgo.

Según se indicó, las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas para niños, adultos mayores de 65 años, embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas, por lo que se recomienda adoptar medidas preventivas para evitar complicaciones de salud.

Cómo estará el tiempo en Concordia y la región

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la región de Salto Grande atravesará jornadas frías durante los próximos días, aunque con buenas condiciones de tiempo en gran parte de la semana.

Para este martes se espera una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. La jornada se presentará agradable, con cielo despejado y abundante presencia de sol. La humedad rondará el 75 por ciento y los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad aproximada de 6 kilómetros por hora.

El miércoles las temperaturas descenderán aún más, con una mínima prevista de 6 grados y una máxima de 15 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día.

Para el jueves, el pronóstico anticipa una mínima de 10 grados y una máxima de 13 grados. La nubosidad irá en aumento y existe un 40 por ciento de probabilidad de lluvias durante la tarde.

En tanto, el viernes se mantendrán las condiciones frescas, con una mínima de 10 grados y una máxima de 14 grados. El cielo estará parcialmente nublado y se prevé una jornada estable y agradable.

Recomendaciones ante el frío extremo

Desde Defensa Civil recordaron la importancia de tomar precauciones para reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar la exposición prolongada al frío en espacios abiertos y, en caso de salir, utilizar varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

También se aconseja mantenerse en movimiento para generar calor, calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura y consumir abundante líquido.

Las autoridades recomendaron además evitar el consumo de bebidas alcohólicas, no fumar en ambientes cerrados y consultar con un médico ante cualquier síntoma asociado a las bajas temperaturas, evitando la automedicación.

Por último, se pidió prestar especial atención al cuidado de niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes constituyen los grupos más vulnerables frente a los eventos de frío extremo.

Una semana con mañanas muy frías

Si bien no se esperan fenómenos meteorológicos severos para la región de Salto Grande, la persistencia de temperaturas mínimas muy bajas mantiene vigente la recomendación de extremar los cuidados durante las primeras horas del día y por la noche, cuando las sensaciones térmicas pueden resultar aún más bajas que las temperaturas registradas oficialmente.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas